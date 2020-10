Zo breng je jouw enthousiasme over in een sollicitatiebrief

Zodra je de vacature ziet, weet je: dit is dé functie voor jou. Je springt nog net niet een gat in de lucht, maar goed, eerst maar eens door de selectieprocedure heen komen. Zo breng je jouw enthousiasme ook over in je sollicitatiebrief.

Lees ook:

Deze zes vragen kun je beter niet stellen tijdens een sollicitatiegesprek

Want ja, hoe vind je die balans tussen professioneel blijven, maar wél laten weten dat jij met alle liefde nog morgen bij het bedrijf zou beginnen? Nou, door allereerst aan te geven waarom deze vacature je nu zo enthousiast maakt. Dit kun je het beste doen aan de hand van voorbeelden: verwerk hierin de overlap tussen jouw skills en het bedrijf waarbij je solliciteert.

Enthousiasme sollicitatiebrief

Daarbij is het ook goed om aan te geven wat jíj nu precies toevoegt op de werkvloer. Laat zien waar je kwaliteiten liggen en op welke manier die naadloos aansluiten bij wat er gevraagd wordt voor deze functie. Ben hierin duidelijk, maar probeer het wel te beperken tot niet al te veel alinea’s.

This is me

Wees daarin niet bescheiden en laat duidelijk blijken waarom ze jou moeten uitnodigen voor een gesprek en niet die honderd andere kandidaten. Ben je super secuur en laat je geen steekje vallen? Zeg dat dan ook. Je mag hier best even ‘opscheppen’. Jij bént ook gewoon de beste. Vind je dit moeilijk, dan kun je ook door middel van een verhaaltje laten merken wat voor ervaring je allemaal hebt. Wie weet was je vroeger al haantje de voorste met presentaties of blonk je juist uit in het creatieve gedeelte. Genoeg enthousiasme dus zo, in die sollicitatiebrief!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: NSMBL | Beeld: iStock