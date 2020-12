Zo ga je in discussie met je baas (zonder ontslagen te worden)

Je bent het absoluut niet eens met je baas, maar wil ook weer geen schreeuwende ruzie. Met een discussie aangaan is natuurlijk niks mis, maar hoe doe je dit nu op een nette manier? Zo geef je tóch jouw kant op het verhaal zonder het risico te lopen ontslagen te worden.

Want het idee dat degene bovenaan de ladder altijd maar gelijk heeft, klopt natuurlijk niet. Wanneer de gemoederen hoog oplopen op de werkvloer, is dat niet bevorderlijk voor de sfeer. Maar altijd maar ‘ja en amen’ zeggen tegen je baas, is juist óók weer niet de bedoeling.

Discussie baas

Dit omdat het de ‘ouder-kind’-cultuur aanmoedigt. Lang verhaal kort: als je behandeld wordt als een 6-jarige, zul je ook meer moeite hebben om zelf initiatief te tonen en jezelf te ontwikkelen. Altijd alles maar sugarcoaten is uiteindelijk voor niemand bevorderlijk. Wanneer jouw leidinggevende eveneens nooit uitgedaagd wordt, zullen anderen ook meer moeite hebben om dit wel te doen. Hierdoor zal er dus nooit echt een discussie ontstaan met je baas. Wat wel werkt? Een sfeer waarin tegen elkaar ingaan niet alleen geaccepteerd wordt, maar juist wordt aangemoedigd.

Argumenteren kun je leren

Prima om dus in discussie te gaan als je een meningsverschil hebt, maar hoe doe je dat? Nou, allereerst is het belangrijk om te zien op welk vlak je het niet eens bent. Dit kan gaan om 1) het gebruik van verschillende feiten en bewijzen, 2) het anders interpreteren van het bewijs of 3) het gewoon fundamenteel oneens zijn. Gaat het nu om de eerste twee, dan kun je natuurlijk gewoon met bewijs komen waarom jij wél gelijk hebt. Bij de laatste variant moet je vooral letten op je taalgebruik. Dus niet ‘je hebt het mis’, maar ‘mijn mening is’.

Wat wil je baas nu echt?

Ook is het handig om eens goed te bedenken wat je baas nu uit een bepaalde situatie wil halen. Voelt hij of zij zich bedreigd doordat jij ertegenin gaat? Dan kun je eerst proberen om diegene een veiliger gevoel te geven en wat te vleien. Zo zal je standpunt misschien nét wat beter vallen.

Bron: Grazia UK | Beeld: Unsplash