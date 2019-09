Zo ga je om met een teleurstellende vriendschap

Teleurstelling in vriendschap, we hebben het allemaal eens meegemaakt. Het is irritant, het wringt en bovenal: het maakt onzeker. Hoe ga je verder met een vriendschap die je teleurgesteld heeft?

Het ding met vriendschap is: deze relatie draait om wederzijds vertrouwen, respect en vooruit, ook een beetje liefde. Je vertrouwt je vriend of vriendin geheimen toe, je beleeft lol en je leert van elkaar. Bovenal hoort een vriend of vriendin juist degene te zijn die jou accepteert zoals je bent. Je gebreken, je fouten en je zonden zouden juist in een vriendschap niet uit mogen maken.

Uit het oog, uit het hart

Maar goed, we hebben allemaal die vriendin wiens prioriteiten opeens veranderen. Ze krijgt een nieuwe vriend, ze krijgt nieuwe collega’s, oftewel: ze krijgt andere prioriteiten – en daar hoor jij niet meer bij. Dat terwijl jij het liefst deze vriendschap in je leven wilt houden, en daarbij: het gevoel van afwijzing is altijd k*t. En bij een diepe vriendschap kwetst dat net wat dieper dan bij een willekeurige Tinder-date. Plus, het brengt al je onzekerheden naar de oppervlakte. ‘Wat heb ik fout gedaan? Ben ik niet leuk genoeg? Tel ik niet meer mee? Is onze vriendschap niet belangrijk?’

In hemelsnaam, hoe gaan we om met zo’n teleurstellende vriendschap? Hoe gaan we om met deze vorm van kwetsbaarheid?

Stap 1: wees eerlijk tegen jezelf over deze teleurstelling

Als we het hebben over vechten of vluchten, is het in deze situatie makkelijk om te vluchten. Vluchten naar nieuwe vriendinnen, vluchten naar je partner, snel wegrennen van de situatie en je emotie negeren. Newsflash: hierdoor zal je verdriet niet minder worden. Dus hup, toegeven aan jezelf dat je je hartstikke k*t voelt en dat je baalt van deze teleurstelling.

Stap 2: deel je teleurstelling met je vriend of vriendin

Dit vergt wat moed en soms ook wat tijd, maar het helpt om je teleurstelling kenbaar te maken aan je vriendin. Daar kan zij dan weer op reageren (en hopelijk doet ze dat met een beetje liefde).

Stap 3: tijd om het heft in eigen handen te nemen.

Jij hebt je laten teleurstellen. Dat klinkt misschien een beetje hard, maar je hebt zelf de ruimte geschept om je te laten krenken. Tijd om het roer om te gooien. Het is nu aan jou om te beslissen hoe je verder gaat. Heeft de vriendschap een pauze nodig? Of kun je gewoon doorgaan met de vriendschap zoals ‘ie was?

Hierbij is het cruciaal om eerlijk – tegen jezelf – te zijn. Wat is er voor jou mogelijk? Immers, als jij niet anders kan dan afstand nemen, is dat ook oké. En als jij besluit om vrienden te blijven, dan is het ook aan jou om je verwachtingen te passen. Verwachting nummer 1: niet meer verwachten dat de ander zijn gevoelens aanpast. Jij moet je verwachtingen bijstellen en accepteren dat dit het is. Dit is jullie vriendschap. Wil je daarmee doorgaan of stoppen?

Ervan uitgaande dat je besluit door te gaan met de vriendschap, dan is het handig om grenzen te stellen. Elkaar minder zien in plaats van iedere week, minder hartjes appen, gewoon een beetje balans terug in je leven brengen.

Stap 4: heb geduld.

Je bent gekwetst en dus kan het zomaar even duren voordat je weer opveert. Hoe lang dat duurt, maakt niet uit. Neem je tijd en praat erover, met jezelf, met andere vrienden of desnoods met een therapeut. Zorg er in ieder geval voor dat het niet langer je onzekerheden triggert.

Er bestaat namelijk geen twijfel over dat het een flinke klap voor je zelfvertrouwen kan zijn als een vriendin je niet leuk (genoeg) vindt. Maar hey, what doesn’t kill you makes you stronger. Het voelt misschien als het einde van de wereld dat je vriendin niet dezelfde romantische gevoelens voor jou deelt, maar het belangrijkste is om te onthouden dat dit niet het einde van de vriendschap hoeft te betekenen – noch is het het einde van je potentieel voor een gelukkig, gezond leven.

Als je wordt afgewezen, kun je je machteloos voelen. Daarom is het extra noodzakelijk om jezelf eraan te herinneren dat het uiteindelijk aan jou is hoe je ervoor kiest om met de nasleep om te gaan en de vriendschap te hervatten. Met andere woorden, jij – en niemand anders, lekker puh – hebt de macht om te beslissen of deze teleurstelling je band met je bestie al dan niet zal verbreken. Of het dat wel of niet doet, weet dat een afwijzing jou niet definieert – het maakt je alleen maar veerkrachtiger, zodat je nog sneller terug kunt stuiteren in toekomstige datingervaringen.