Zo ga je om met een partner die een gat in z’n hand heeft

Mannen kunnen nog weleens klagen over het shopgedrag van hun vriendin, maar soms kunnen ze er zelf ook wat van. Heeft hij weer een nieuwe gadget aangeschaft terwijl hij de smartwatch die hij vorige week kocht nog niet eens heeft aangeraakt? Of gaat-ie voor de derde avond op rij een biertje doen met vrienden?

Als jij en je partner een tijdje samen zijn en gaan samenwonen, kan een gezamenlijke rekening superhandig zijn. Jullie storten allebei aan het begin van de maand een afgesproken bedrag op de rekening waar jullie de vaste lasten van betalen én zetten er iets extra’s op om bijvoorbeeld eens van uiteten te gaan. Kopen jullie iets voor jullie zelf of gaan jullie apart van elkaar iets leuks doen, dan kan de eigen rekening worden gebruikt.

Maar er zijn ook koppels die samen één rekening hebben en daarnaast niet over een eigen beschikken. Als een van de twee dan een gat in de hand zijn, kan dat voor lastige situaties zorgen. Geeft jouw partner met alle gemak jullie geld uit en gaat niet alleen zijn, maar óók jouw salaris er als een razende doorheen? Zo ga je ermee om.

Uitleggen, niet beschuldigen

Het klinkt cliché, maar het is zo: als je het niet eens bent met het bestedingsbedrag van je partner, is het ’t beste om het gesprek aan te gaan. Wacht tot de kids in bed liggen en snijd dan het onderwerp aan. Hierbij is het belangrijk dat je uitlegt dat het je dwars ligt – zeg bijvoorbeeld dat je bezorgd bent over jullie geld – en hem niet meteen beschuldigt. Let op de toon van het gesprek; jullie zijn immers een team en je wil niet overkomen alsof je zijn moeder bent. Stel voor om een prioriteitenlijstje op te stellen. Zijn er nog dingen waarop jullie kunnen bezuinigen? Dat dure sportschoolabonnement (waar je veel te weinig gebruik van maakt), bijvoorbeeld?

Geld opzij zetten

Naast de vaste lasten is het ook belangrijk om aan de toekomst te blijven denken. Daarnaast kunnen jullie te maken krijgen met kosten waar jullie misschien niet direct rekening mee hebben gehouden. Maak daarom een potje en stort daar iedere maand een afgesproken bedrag op. Allebei. Spreek daarbij af dat dit geld niet zomaar gebruikt mag worden, tenzij bijvoorbeeld de wasmachine het ineens begeeft. Zo voorkom je dat jij straks ineens het hele bedrag op moet hoesten, omdat meneer zijn geld al heeft uitgegeven aan andere dingen.

Op = op

Je ontkomt er natuurlijk niet aan om alle noodzakelijke kosten te betalen, maar het leven – en jullie relatie – moet wél leuk blijven. Spreek daarom per maand af hoeveel geld jullie reserveren om leuke dingen van te doen, maar blijf realistisch. Hierbij moet wél gelden dat op ook echt op is, en jullie tot de volgende maand moeten wachten totdat jullie weer ‘nieuw’ geld hebben. Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan.

