Eerder maakte de KNVB al bekend dat ze de vergoedingen van de Oranjevrouwen gelijk trekken aan die van mannen. De KNVB wil nu ook het aantal voetballende meisjes en vrouwen in vijf jaar tijd met 25 procent vergroten. Het doel is om in 2025 zo’n 200.000 vrouwelijke KNVB-leden te hebben.

Sarina Wiegman, de bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg die in 2017 het EK won vorig jaar de finale van het WK haalde, gaat zich als ambassadeur inzetten voor de deze groei. ‘Het meiden- en vrouwenvoetbal heeft de afgelopen paar jaar al enorme stappen gemaakt’, zegt Sarina. ‘De volgende stap die we willen zetten is dat er voor ieder meisje, voor iedere vrouw, een plek is in het voetbal. Binnen of buiten het veld.’

‘We zijn er nog niet’

Hoofdsponsor ING is van plan om hieraan bij te dragen. In augustus worden contracten van ruim vijfhonderd amateurvoetbalclubs verlengd met als nieuwe voorwaarde dat minimaal 25 procent van het sponsorbedrag wordt besteed aan meiden- en vrouwenvoetbal. De KNVB mikt niet alleen op 25 procent meer voetballende meisjes en vrouwen, maar wil ook dat het aantal vrouwelijke kaderleden bij amateurclubs met 25 procent omhooggaat. In 2018 waren er iets meer dan 1100 vrouwelijke voorzitters, penningmeesters en secretarissen bij de KNVB geregistreerd, tegenover bijna 8000 mannen. Sarina vertelt: ‘Het meiden- en vrouwenvoetbal heeft de afgelopen paar jaar al enorme stappen gemaakt. Dat is geweldig om van dichtbij te zien en te ervaren. Maar, en dat kan ik niet vaak genoeg zeggen, we zijn er nog niet.’

Bron: AD | Beeld: Getty Images