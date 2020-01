Hollywood lijkt daarmee, naast de mode industrie, diversiteit steeds belangrijker te vinden. Mede dankzij de opkomst van de #MeToo- en de Time’s Up-bewegingen. Helaas heeft nog maar één vrouw een Oscar gewonnen voor Beste Regisseur. De prijs ging naar Kathryn Bigelow, die The Hurt Locker regisseerde in 2010. Voor de Golden Globes Awards die aanstaande zondag worden uitgereikt is geen enkele vrouw genomineerd. ‘Het is dus nog maar de vraag of 2019 op zichzelf staat, of het begin is van een nieuwe trend,’ voegen de onderzoekers toe.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: iStock