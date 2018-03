Zo geef je je creatieve brein een boost

Psychology Today somt drie redenen op die maken dat we onder de douche zo ontvankelijk zijn voor een heerlijk potje vindingrijkheid.

Douchen betekent ontspannen Om op een idee te komen is het een vereiste om te ontspannen. Als je geest druk is met de presentatie die je morgen voor je werk moet houden of waarom die eikel van een automobilist je zojuist afsneed vormt dat een blokkade om te kunnen fantaseren. Over het algemeen hebben we de neiging om vanaf het moment dat we onder de douche stappen, alle zorgen weg te laten spoelen, regelrecht het doucheputje in. En zo kom je in eenzelfde soort staat als wanneer je aan het dagdromen of mediteren bent. Volgens wetenschappers zijn er dan ‘alfagolven’ in je brein werkzaam die je tot een diepere staat van bewustzijn brengen. En dat ene briljante idee waar je al de hele dag naar op zoek was? Jawel, die plopt dan op!

Douchen is saai En dat is goed. Gedurende de hele dag zijn er allerlei dingen die je aandacht vragen. En zelfs als je telefoon even z’n smoel houdt, pak je ‘m wel erbij op het moment dat Netflix even moet laden. Suf voor je uitstaren in afwachting van iets is er tegenwoordig niet meer bij. Bij douchen is er echter weinig anders te doen dan je haren wassen en je lijf te boenen, en inmiddels weten we allemaal hoe dat moet. Het is dus een mega-routine klus. En zoals Einstein zei: ‘Creativiteit is het resultaat van verspilde tijd’. Verveling kan tot de beste (en gekste) ideeën leiden. Dus als je kids hebt die zich zeggen te vervelen: dat is top! Dan komen ze vast binnen een paar minuten op een geweldig nieuw spel om te spelen.