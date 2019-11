Aha: dus zó geef je op een positieve manier je mening op werk

Je mening geven, door je uit te spreken op werk is erg belangrijk. En dus nodig! De een geeft haar mening te pas en te onpas, terwijl de ander de lippen stijf op elkaar houdt. Hoe dan ook, de manier waarop je je uitspreekt kan gevolgen hebben voor jezelf en je werkomgeving. Think positive!

Allereerst: waarom is eigenlijk belangrijk om je mening te geven op de werkvloer? Easy, omdat je op deze manier met je collega’s in de organisatie waar jullie samenwerken vooruitkomen. Concreet: het kan jou en je collega’s uiteindelijk dichter bij elkaar brengen, je kunt verandering op gang brengen en je laat bijvoorbeeld zien dat je betrokken bent bij je werk.

Dat gezegd hebbende, zo geef je op een positieve manier je mening op werk. En dat wil je!

1. Wees duidelijk

Maak je mening kenbaar en stel vragen op een duidelijke manier (zonder aanvallend of eisend te klinken). Gebruik dus een normale spreektoon. Probeer de ander niet emotioneel te manipuleren, maar geef gewoon duidelijk en algemeen aan wat je bedoelt.

2. Blijf rustig

Verschillende meningen kunnen wrijving veroorzaken, copy that. Je vindt dat er op een bepaalde manier iets moet gebeuren (zoals: de slordige schoonmaak van de toiletten!) en iemand anders is het niet met je eens. Als je gepassioneerd bent over het onderwerp kan er snel een discussie vormen. Als dit gebeurt, haal dan diep adem en pauzeer. Doorgaan met de discussie als je van streek bent zal meestal leiden tot het zeggen van dingen waar je later spijt van zult krijgen.

3. Wees voorbereid

Voorbereiding is key! Sterker nog: het helpt je zelfverzekerd(er) te zijn. Althans, voor de dag te komen. Ook op de werkvloer, of het nu gaat om een belangrijke meeting of om een dito functioneringsgesprek (waarin je op salarisverhoging gaat vragen!). Als je jezelf voorbereid, kom je niet voor verassingen te staan en kun je jezelf beter toelichten in lastige situaties.

4. Laat andere mensen praten

Net zoals dat jouw mening gehoord moet worden, moet je ook andere meningen aanhoren. Plus: het is van belang om de ander ook te laten spreken. Reminder: de helft van effectieve communicatie bestaat uit luisteren.

5. Gebruik een goede lichaamstaal

Als het tijd is om assertief te zijn en te zeggen wat je wil op het werk, zorg er dan voor dat je een positieve lichaamstaal aanneemt. Denk aan een rechte en open houding (geen armen over elkaar!). What else? Kijk je collega of baas aan, ontspan je gezicht en lach. Kan, mag best.

Bron: MarieClaire.nl, beeld: iStock