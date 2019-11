Deze ‘bad habits’ moet je afleren om álles uit jezelf te halen

‘Bad habits‘, iedereen heeft ze. Ook jij! Wil je in het nieuwe jaar (nog) meer uit jezelf halen? Dan is het slim om aan de slag te gaan met je perfectie, uitstel en- twijfelgedrag – to name a few. Dít zijn de gewoontes die je ervan weerhouden om alles uit jezelf en je leven te halen.

1. Stop met het streven naar perfectie

In plaats van de beste te willen zijn (in alles), is het beter om voor ‘goed genoeg’ te gaan. In de meeste gevallen is goed genoeg ook écht goed genoeg.

2. Stop met het uitstellen

Nee niet straks, maar nu! Onderzoek toont aan dat als je jezelf kunt pushen om ergens mee aan de slag te gaan, je waarschijnlijk door kunt gaan. Dus stop met denken en deel de dag op in kleine acties, to do’s.

3. Stop met het indrukken van de snooze knop

Ook als je geen kind(eren) hebt! Wanneer je elke ochtend weer op sluimer drukt, keer na keer na keer, zet je een cyclus in gang die de activering van je lichaam uitstelt. En je hebt deze wonderbaarlijke ‘schok’ nodig om dingen te laten gebeuren.

4. Stop met jezelf gek maken

Als je in paniek bent, reageren je hersenen alsof ze in gevaar zijn. En dat wil je niet! Hierdoor ben je immers niet in staat om helder na te denken. Er wordt aangeraden om de angst te kalmeren met een ‘ankergedachte’. Dat is een positieve gedachte die zo krachtig is dat het je uit je hoofd en in het moment trekt.

5. Stop met je creativiteit te belemmeren

Je creativiteit kan verstopt raken door een gebrek aan focus en doelgerichtheid. Maar het kan ook zijn dat je jezelf niet de tijd geeft om te creëeren. Good things take time, weet je nog? Om jezelf weer op het goede spoor te krijgen en afleiding te voorkomen, moet je pauzes nemen om je hoofd leeg te maken en echt na denken over het probleem dat je wilt oplossen.

6. Stop met twijfelen aan jezelf

Je innerlijke stem is vaak negatief en laat de meesten van ons geloven dat we waardeloos zijn. De enige oplossing hiervoor is om dat te negeren. Hoe? Door uit je comfortzone te stappen. Klein beginnen mag, door een nieuwe les in de sportschool te volgen.

7. Tot slot: stop met het in de weg te staan van je doelen

Ooit een goede voornemen gehad waar je je niet aan kon houden? Ja, jij en ongeveer 100 miljoen andere mensen. Fun fact: 80% van ons geeft het AL op in de tweede week van februari. Denkstof!

Bron: Marie Claire, beeld: iStock