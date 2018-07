Zo kom je blut de zomer door (en kom je er beter uit dan ooit)

Met een overvloed aan fijne festivals, zonnige terrassen en reisjes op de agenda kan de zomer een duur grapje zijn. Want wie wil er nou binnen zitten met dit mooie weer? De zomer is er om op avontuur te gaan! En die avontuurtjes kosten vaak geld… Zijn er voor jou ook meer avonturen dan euro’s? Geen zorgen, zo kom je blut de zomer door.

Met het prachtige weer van de afgelopen weken is het een feit voor velen: deze zomer duurt langer dan de inhoud van onze portemonnee. Al die eindeloze avondjes op het terras, picknicks in het park of spontane festivals dankzij het stralende weer kon je onmogelijk opnemen in je begroting, want zeg nou eerlijk, niemand had zo veel mooi weer verwacht. Wij snappen daarom best dat je zomerbudget er al doorheen gejaagd is. Maar de zomer is nog lang niet op haar eind en gezien je fomo ook nog aanwezig is…

1. Ga naar buiten

Iedere grote stad in Nederland organiseert tijdens de zomer heus een paar evenementen waar je gratis naar toe kunt. Van de plaatstelijke Iron Man en de kermis, tot aan zomerfeesten en food festivals. Toegang is gratis. Plezier ook! En het is vaak net zo leuk als een festival.

Die gratis toegang geldt overigens ook voor stadsparken, strand en bossen. Wandelen, zonnebaden, misschien zelfs teentje dippen, het hoeft allemaal geen geld te kosten. All you need is your vriendinnen (en de goodkoopste wijn) en een gezellige middag is gegarandeerd.

2. Start met zweten!

Wil jij nog in shape komen voor je aankomende vakantie? Ga niet voor een prijzig fitnessabonnement, dure bootcamp klasjes of andere ongein. Nee nee, word meesterleerling op YouTube. Het videoplatform staat vol met inspirerende yoga tutorials, work-out video’s en zelfs choreografie van je favoriete video. Gratis!

3. Gebruik de zomer voor die extra skill

Heb jij altijd al gedacht dat Photoshop helemaal jouw ding is? Of heb je je altijd al meer tijd willen nemen voor het bakken van vegan cookies? Gebruik de extra zonuren in je voordeel en go get that skill! Wie weet kun je uiteindelijk nog wat bijverdienen met je Photoshop-kunsten!

Belangrijk hierbij is wel dat je er plezier aan moet beleven, want alleen dan boek je winst 😉

4. Kweek een vaste hang-out

Misschien heb jij, of een van je vriendinnen, wel een verwaarloosde tuin, patio of dakterras. Knap deze op, en probeer her en der leuke spullen bij elkaar te sprokkelen. Dat is een avontuur op zichzelf! Het resultaat: een magische, zelf gecreëerde plek waar je trots op kunt zijn (en waar je iedereen kunt uitnodigen).

5. Leer beter omgaan met je geld

We hate to be the messenger, maar je hebt immers niet voor niets op dit lijstje geklikt. Misschien is het tijd om in je budget te duiken, en kijken waar je grootste (onnodige) kostenposten zitten. Tip: Google is gratis, dus gebruik het in je voordeel.

En besef: je bent heus niet de enige!

