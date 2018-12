Zo kom je de donkere (werk)dagen door

Met het dalen van de temperatuur en de steeds korter wordende dagen kan het een uitdaging zijn om toch vrolijk en fris als een hoentje door het leven te dartelen. En da’s niet gek, die donkere dagen doén ook wat met je lichaam. Daarom hier wat tips die helpen om het licht in jezelf te laten branden 😉

Voel jij je wat neerslachtiger op dagen dat het niet licht lijkt te worden? Dan ben je (geen verrassing) niet de enige. De wetenschappelijke term hiervoor is Seasonal Affective Disorder (SAD). Er zijn dus mensen die de zomer slecht doorkomen, of juist de vallende blaadjes in de herfst huiverend tegemoet zien.

Vind d’r niks an

Psychiater Normann Rosenthal (die de term SAD bedacht), geeft aan dat het gebrek aan licht een belangrijke rol speelt. Van de bevolking in noordelijke gebieden waar het daglicht in de winter een stuk minder is, heeft bijvoorbeeld ongeveer 10% last van SAD. Nu heb je echt niet direct een winterdepressie te pakken alsje een paar keer knetterchagrijnig van en naar je werk rijdt, omdat je daglicht mist. Maar: met deze tips kom je die korte dagen net wat makkelijker door.

Bewegen, bewegen, bewegen Neh, daar heb je natuurlijk al he-le-maal geen zin in als je naar buiten kijkt. Maar heus: als jij je broodje meeneemt naar buiten en een half uurtje flink door stapt, kom je gelukkiger weer terug op je werkplek. Daglicht zorgt er namelijk voor dat je lichaam serotonine produceert. Bonus: sleep een leuke collega mee waardoor je ook nog op de hoogte blijft van de laatste roddels. En als je dan toch zo lekker bezig bent: ga na je werk nog even sporten. En ja, het liefst weer buiten. Je mag het sporten trouwens afwisselen met een goede vrijpartij of een avondje borrelen met een vriend(in) waarmee je altijd in je broek piest van het lachen. Tijdens seks, sporten en een lachbui maak je namelijk endorfinen aan. En tijdens de donkere dagen kun je daar wel wat van gebruiken, het stofje zorgt namelijk voor een euforisch gevoel. Begin de dag met licht Er bestaan dure wekkers met ingebouwde lampen die je langzaam wekken door steeds feller licht te gaan schijnen, maar je kunt natuurlijk ook gewoon een tijdklok op een lamp in je slaapkamer zetten. Laat ‘m een half uur voor je wekker afgaat aanspringen. Zelfs als je nog slaapt zullen je hersenen het licht oppikken en jou een seintje geven dat het tijd is om wakker te worden. Zon uit een potje Naast dat een bronzertje over je gezicht halen een prima plan is om de suggestie te wekken dat je net nog een weekje naar de zon bent geweest, is wat vitamine D voor de mentale gesteldheid geen overbodige luxe. Eet je regelmatig vette vis en eieren? Dan krijgt je waarschijnlijk al voldoende vitamine D binnen. Zo niet, dan is het het overwegen waard. Resultaat: je voelt je blijer, en het versterkt ook nog eens je immuunsysteem.

En tot slot: met een dagje jezelf opsluiten en een Netflixmarathon houden als je daar een keertje zin in hebt is, natuurlijk ook niets mis.

