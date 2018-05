Zo lang zou je vrij moeten nemen om écht tot rust te komen

Een lang weekend is natuurlijk hartstikke fijn, maar een extra dagje vrij zorgt er vaak niet voor dat je volledig uitgerust weer aan de slag gaat. Soms ben je zelfs na een week vakantie nog niet helemaal tot rust gekomen. Hoelang moet je dan vrij nemen om weer fris en fruitig op de werkvloer te verschijnen?

Als we de Vlaamse psycholoog Fanya Verhenne mogen geloven, zou je minstens acht dagen vrij moeten nemen als je helemaal zen terug wil keren op werk. Volgens de deskundige zou dit de minimale tijd zijn om je dagelijkse routine los te kunnen laten en afscheid te kunnen nemen van de stress die je ervaart.

Valkuil

Heb je onlangs minstens acht dagen vrij gehad en startte je daarna alsnóg moe aan een nieuwe werkweek? Dat kan komen doordat je die vrije week alsnog je rust niet voldoende gepakt hebt. Waar je voor moet waken, is dat je niet alle dagen volplant met verschillende activiteiten en je van hot naar her moet vliegen. Dus pak er een goed boek bij, schenk een glas wijn in en… ontspan.

