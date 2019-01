Zo lukt het je om in januari toch nog geld te sparen

December is altijd een dure maand, maar pas daarna komt de grote aftermath nog. Want vaak moeten we in januari nog 30 dagen lang onze financiële wonden likken. Pas tegen het eind van februari is de financiële balans meestal weer terug. Hopen we. Wil jij deze maand nog uit de rode cijfers kruipen? Wij hebben een paar tips voor je op een rij gezet.

Keep your eyes on the price

Geld sparen is en blijft een lastig ding. We weten dondersgoed dat het handig is om ‘altijd iets achter de hand te hebben,’ maar juist daar zit het probleem: die reden is niet concreet genoeg. Het is daarom handig om op zoek te gaan naar je motivatie om geld te sparen. Die motivatie moet je continu voor ogen houden. Is het omdat je je zoveel meer ontspannen voelt wanneer je weet dat je een spaarpotje hebt? Dan moet je dat relaxte gevoel onthouden en als motivatie gebruiken. Of wil je dit jaar écht die ene tropische bestemming bezoeken? Dan is dat je motivatie. Van welke toekomstige uitgave word je opgewonden en maak je nu alvast graag een potje voor?

Maak een spaarplekje

Creëer een plekje voor je spaargeld. Dat kan online, binnen je internet bankieren of offline. Wil je online je geld sparen, geef je spaarrekening dan een leuke naam, zodat je iedere keer je motivatie ziet staan of wordt herinnerd aan iets leuks.

Skip bepaalde kosten

Sparen betekent meestal dat je ergens anders in de kosten moet snijden. Welke kosten kunnen direct geschrapt worden? Als je in één maand €100,- wil sparen, dan is dat €3,33 per dag. Als je die cappuccino die je iedere dag op het station laat staan, ben je er al bijna. Deel je spaarbedrag op in kleine bedragen, dan krijg je als vanzelf behapbare stukjes waarop je kunt bezuinigen. Weet je je geen raad wat betreft dit soort kleine uitgaven? Open dan maar eens je internetbankierenapp en scroll door je uitgaven van afgelopen maand. Wedden dat je in één oogopslag ziet waar jouw kleine euro’s heen vliegen?

Maak er een spelletje van

Tip: schrijf iedere keer dat je geld bespaart het bedrag op. Maak er een lijstje van of visualiseer je bespaarde acties op een andere manier. De truc is om dit op je bureau te zetten, zodat je iedere keer wordt herinnerd aan je behaalde spaarsuccessen.

Neem een spaarmaatje

Gedeelde smart is halve smart, toch? Net als met sporten is het fijn om ook voor sparen een maatje te hebben. Ga op zoek naar iemand met hetzelfde financiële doel. Zo kun je elkaar motiveren en stimuleren.

Het ding met sparen is dat het begin – net als met veel dingen – moeilijk kan zijn. Zodra je ziet dat je met iniemienie stapjes al dichterbij je doel komt, zul je ook zien dat sparen leuk kan worden.

Beeld: iStock