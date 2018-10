Zo maak je in 6 stappen van je huis een thuisbioscoop

Na een lange nazomer is het herfstweer – noem het gerust winterweer – nu dan echt aangebroken. Tijd dus om met een dekentje en een kop thee op de bank te kruipen en ongegeneerd uren-, wat zeggen we, dágenlang te netflixen.

Met deze 6 tips tover jij je huis om tot bioscoop, zodat je de komende maanden mooi in je eigen coconnetje kunt blijven leven.

Comfort is key

Denk je aan een bioscoop, dan denk je aan zachte, comfortabele stoelen. Speltip #1 is dan ook: zorg voor een lekkere fauteuil of bank met voldoende kussens, dekentjes en – als het effe kan – een fijne voetensteun.

Bespaar niet op beeld

Misschien wel het allerbelangrijkst: de beeldkwaliteit. Niets is vervelender dan haperende beelden of ruis wanneer je net lekker in je serie zit. Qua televisieformaat geldt natuurlijk: hoe groter, hoe beter. Zorg voor het gemak ieder geval dat je niet hoef te knijpen met je ogen om ondertiteling te lezen.

Wat zeggie?

Bijna zo belangrijk als het beeld: het geluid. Een goeie geluidsinstallatie kost misschien wat, maar het is een investering. Tip van onze redactie: schaf een smart speaker aan. Neem nou de Sonos Beam: deze geeft niet alleen mooi, vol geluid, maar ziet er ook nog eens strak en fashionable uit. Je kunt ‘m gemakkelijk verbinden met je laptop en telefoon, en zo ook gebruiken om muziek op te luisteren als je geen film of serie kijkt.

Wil je de bios experience helemáál compleet maken, dan zet je achter in je zithoek ook nog twee Sonos Play:1 speakers neer.

Geen lege handen

Of het nu popcorn, chips of ijs is: lekkere snacks zijn een must. Extra leuk als je ze serveert in wit-rood gestreepte kartonnen bakken. Ook frisdrank en/of alcoholische versnaperingen mogen natuurlijk niet ontbreken.

Welcome to the dark room

Om extra in je film of serie te kruipen, is het fijn als je de rest van het huis helemaal donker kan maken. Zorg daarom voor blinderende gordijnen of goed sluitende rolluiken.

Weg die telefoon

In de bios krijg je er voorafgaand aan de film een waarschuwing over: zet je mobieltje op stil en stop ‘m weg. Ook thuis raden we aan om dit te doen. Telefoons leiden niet alleen af, maar zijn ook kneiterirritant voor je mede-kijkers. Om niet in de verleiding te komen kun je met je partner of vrienden afspreken om alle telefoons in een bak te stoppen en die buiten het zicht te zetten.

