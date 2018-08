Vaarwel zon/zee/strand, festivals, uitslapen en ochtendseks: de vakantie zit erop! En jij moet weer aan de bak. Maar vaak gaat dat niet vanzelf. Veel mensen, met jou, hebben na een relaxte periode van vrijheid blijheid moeite met die eerste werkdagen. Hello after-holiday-dip!

Een after-holiday-dip uit zich bijvoorbeeld doordat je moeite hebt met opstaan, herkenbaar?

Verder ben je prikkelbaarder, kun je je niet of nauwelijks focussen en zit je minder lekker in je veel: je oogt sip en voelt je zo ook.

Dat komt doordat je na een periode van vrijheid weer in het gareel moet en gedisciplineerd aan de slag moet, zegt arbeidspsycholoog Jaap van den Broek. ”Dat kost extra inspanning. Wij mensen zijn nu eenmaal gewoontedieren.”

Do try this at work! Zó overleef je de dip na je vakantie:

#1 Geniet van het moment voordat je op je werk bent

Wandel of fiets naar je werk (in plaats van dat je de metro/tram pakt). En vertrek extra vroeg, zodat je on the way een koffie kunt meepakken. Ben je met de auto? Geniet dan extra van het ritje naar kantoor: zet een (vakantie)deuntje op.

#2 Maak een praatje met collega’s

Vertel over je vakantie én vraag ook naar hun vakanties. Sharing is caring!

#3 Neem de tijd voor je mail

Laat nog een dagje je out-of-office aanstaan, zodat je je mailbox kunt bijwerken. Let wel: stel het niet uit!

#4 Maak een realistische weekplanning

Wat heeft prio, moet vandaag of morgen? En wat kan wachten tot later deze week. Rustig opstarten is het credo!

#5 Go for it

Hoe eerder je weer in je normale werkritme zit, hoe beter. En: hoe sneller de volgende vakantie aanbreekt…

Tot slot: de symptomen van de after-holiday-dip duren gemiddeld een week. Dan zit je weer in het oude ritme. Houdt hij langer aan, neem de dip dan als ‘een signaal’ en niet als een gegeven, zegt Van den Broek.

Bron: Metronieuws.nl | Beeld: iStock

What we like komt uit VIVA 33. Deze editie ligt t/m 21 augustus in de winkel of kun je hieronder online bestellen.