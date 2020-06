‘Nee’ is vaak het eerste woordje dat we leren en daarmee ook het meest ontmoedigend woordje dat je kunt horen. ‘Nee, nee en nog eens nee.’ Of: ‘Nee, dat mag niet.’ Het drieletter woordje staat voor afwijzing, mislukking, teleurstelling en verwarring. In persoonlijke sferen, maar absoluut ook in werksferen kan een simpele ‘nee’ een vernietigende indruk maken. Hoe overleef je een ‘nee’ op de werkvloer?

Stap 1: maak een stijlvolle exit

Zeg ‘dankjewel’ en wees dankbaar voor het feit dat iemand zijn tijd geeft om naar je te luisteren. Het is oké om een aantal vragen te stellen naar het waarom achter de nee, of om te vragen wat je voortaan beter kunt doen. Maar schreeuwen, huilen of alle redenen opsommen waarom de ‘nee’ een ‘ja’ had moeten zijn is not the way to go.

Wees vriendelijk en bedank, want dat is de manier waarop je baas, werkgever of collega je zullen onthouden.

Stap 2: geef jezelf een moment

Afwijzing is nooit leuk. En iedereen kan zich minimaal één afwijzing herinneren waarin het voelde alsof je met een mes in je hart bent gestoken. Een moment waarop het voelde alsof je alles verloor. Dat je bent afgewezen voor iets waar je zo op had gehoopt, iets wat je zo graag wilde. Die teleurstelling moet verwerkt worden en dus is het helemaal oké om een flinke baaldag in te lassen en je gevoelens te erkennen.

Stap 3: realiseer je dat dit iedereen overkomt

Michael Jordan is afgewezen voor zijn high school basketball team. Walt Disney is ontslagen als redacteur bij de krant omdat hij ‘geen fantasie’ had. Oprah is ontslagen bij een televisiezender omdat ze ‘niet geschikt was voor tv’.

Iedere persoon ter wereld, zelfs de meest succesvolle, zijn op een bepaald punt in hun leven afgewezen. Je bent dus niet alleen en in verdomd goed gezelschap.

Stap 4: geef het tijd

Is je idee, plan, voorstel of sollicitatie afgewezen? Geef het dan wat tijd en kijk er opnieuw naar. Doorloop alle feedback die je hebt gekregen, raadpleeg collega’s en vraag vrienden om advies. Want immers: van winnen word je niet beter, van verliezen wel. Er is altijd ruimte voor verbetering, en die ruimte vind je vaak in het midden van afwijzing. Zuig daarom alle kritiek en feedback op en gebruik ze in je voordeel.

Stap 5: droom over de toekomst

Er zijn van die momenten waarop je alles hebt gedaan. Je hebt je voorbereid, je hebt geoefend en gerepeteerd, je hebt onderzoek gedaan, je beschikt over de juiste kwaliteiten en je kent de markt. Kortom, je hebt alles gegeven en je bent voor honderd procent geschikt en toch word je afgewezen. Dat brengt ons bij het gemene van afwijzing: soms is er geen reden voor. Op zo’n moment, wanneer je niet weet waar het is misgegaan, is de troost dat die reden dan niet nu maar later duidelijk zal worden. Het heeft zo moeten zijn, de afwijzing behoedde je voor iets. Iets beters wacht op je.

We kunnen rust en vrede vinden in afwijzing omdat het ons beschermt tegen minder dan het beste. En we kunnen dromen over de dingen die nog moeten komen.

