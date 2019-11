Aha: zo stop je met uitstellen

Uitstellen, vooruitschuiven, vermijden: álles om de dingen niet te doen die belangrijk voor je zijn. Veel drukbezette vrouwen (met banen, kinderen en/of hobby’s) doen het. Ofwel: kampen met het het struisvogelsyndroom. Met een nieuwe (werk)week voor de deur vertelt VIVA hoe je stopt met uitstellen. Thank us later!

Wat is het Struisvogelsyndroom?

Het fenomeen Struisvogelsynsdroom, beschreven door Engelse psychologen, houdt in dat je vermijdt te controleren of je wel op de goede weg bent met je taak, project of doel. Controleren doe je niet uit angst dat je voorgevoel bevestigd wordt. Het probleem wordt alleen maar groter, want de oplossing ligt toch echt in het oppakken van je verantwoordelijkheden en afmaken van datgene waar je je aan gecommiteerd hebt. In het maken van een schema en het bijhouden van je vorderingen. Gevalletje, makkelijker gezegd dan gedaan.

Lees ook:

Japans bedrijf bewijst: vierdaagse werkweek leidt tot hogere productiviteit

Goed nieuws! Er zijn er een aantal tips, tricks en tools om de schade te beperken en de struisvogel in jezelf uit de grond te trekken. Komen ze:

Je hoeft geen perfectionist te zijn

Het is dikke prima om fouten te maken, zolang je maar blijft geloven in jezelf. En beseft dat de worsteling en tegenslagen horen bij het leven. Goed is goed genoeg!

Vraag om hulp

Of het nu gaat om hulp bij administratie (of de kinderen), of een uitdaging op werk. Hulp vragen is geen teken van zwakte, maar juíst van kracht. Als een collega jou feedback geeft, omdat je erom gevraagd hebt is dat een stuk fijner dan ongevraagde, in jouw ogen, negatieve feedback. Eens of eens?

Vergeef en vergeet

Vergeef jezelf dat je je kop in het zand hebt gestoken. Hoe langer je vast zit in die gedachte, hoe moeilijker het wordt uit de sahara te komen. We’ve all been there.

Veroordeel jezelf niet

Als iemand je aanpreekt op je werk of vorderingen met een doel, veroordeel dat niet en zie de feedback als iets waarvan je kunt leren. Hou op met ‘Ja, maar’, please!

Bron: Famme.nl, beeld: iStock