Een huis kopen is makkelijker gezegd dan gedaan. De prijzen stijgen de pan uit en er zijn tig kapers op de kust. Niet getreurd, er zijn nog steeds mogelijkheden. In VIVA 42 duiken we in de tips en tricks om de kansen op een koophuis te vergroten. Een aantal tips vind je alvast hieronder.

Zo vergroot je je kansen op een koophuis

Kijk creatief naar het huis. Een kleine woning met grote tuin is in potentie een huis met een serre. En met een handige indeling zegt het aantal vierkante meters niet alles. Zorg voor eigen vermogen. Zaken als de notaris, een financieel adviseur, een aankoopmakelaar en overdrachtsbelasting kosten bij elkaar ongeveer 6% van de koopprijs. De overdrachtsbelasting (2%) vervalt vanaf 2021 voor starters tot 35 jaar. Zijn de woningprijzen te hoog voor jouw hypotheek? Kijk naar gemeenten die een starterslening bieden. Daarmee overbrug je het verschil tussen jouw budget en de woning. Een starterslening is een goede reden om voor een bepaalde gemeente te kiezen. Bezoek wijken en plaatsen die je nog niet kent. Denk out of the box, voorbij het jarendertighuis in een populaire buurt. Bedenk dat (slechte) wijken veranderen en dat hier veel meer ruimte is voor minder geld. Verplaats je in de verkoper. Deel je financiële situatie om te laten zien dat je een betrouwbare koper bent, stuur een foto mee van je gezin, geef openheid over je motivatie en doe een origineel bod. Bijvoorbeeld 250.149 als het huisnummer 149 is. Zo heb jij, met slechts een klein bedrag, toch een streepje voor op de gegadigden die een rond bedrag bieden.

Benieuwd naar meer tips? In de editie van deze week duiken we dieper in de huidige woningmarkt. En als je de verhalen van huizenkopers Annemarie (45), Lauren (38) en Karlijn (31) leest, zie je de zoektocht vanzelf weer zitten. Zij vertellen hoe ze aan hun droomhuis zijn gekomen.

