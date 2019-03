Zo weet je dat je je droombaan gevonden hebt

Vermoed jij soms ook dat er meer in je schuilt dan dat je kunt laten zien en dat je de wereld meer te bieden hebt? Of zit je, wat werk betreft, helemaal op je plek? Het vinden van een droombaan is niet altijd even makkelijk. Zo herken je ‘m.

1000% gemotiveerd

Als je je droombaan hebt gevonden dan maakt het meestal niet uit dat de wekker ’s ochtendsvroeg gaat. Wanneer je iets doet waar je van houdt, voelt het niet meer als werk of een baan. Er is geen beter gevoel dan betaald te worden om iets te doen waar je van houdt. Je gaat er elke dag weer voor de volle 1000% voor, doet je ding en probeert je elke dag te ontwikkelen. Het is je passie en het maakt voor jou niet uit om een paar uurtjes door te gaan.

Je bent jezelf

Je doet je niet anders voor en geniet van het feit dat je geaccepteerd wordt zoals je bent. Je voelt je fijn op de werkvloer, zit er op je plek en bent niet bang om jezelf te laten zien. Je stelt je open op en hebt niet het gevoel dat je je moet inhouden tegenover anderen. En je bent niet bang om je mening te laten horen aan je collega’s.

Het is gezellig

Het feit dat je jezelf kan zijn en dat je op je plek zit zorgt ook voor een fijne sfeer hangt op de werkvloer. Je hebt leuke collega’s, kunt serieus en formeel met ze praten, maar zeker ook lachen met elkaar. Lunchpauzes zijn nooit saai of ongemakkelijk. Zelfs na werk heb je contact met collega’s en je drinkt af en toe een borrel met ze.

Hoe tevreden ben jij met je baan? Test het hier via deze link.

Beeld: iStock