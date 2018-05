Zo zag de eerste masterclassdag van VIVA400 Visionista 2018 eruit

Dinsdag 15 mei ging de tweede editie van VIVA400 Visionista’s van start met de eerste masterclassdag. Uit alle aanmeldingen werden er vijftig ambitieuze vrouwen geselecteerd, die deze inspiratievolle dag mochten bijwonen. Een terugblik!

Foto’s: Jessica Brouwer

Vanaf station Hoofddorp werden de vrouwen die met het OV kwamen, opgehaald door de Renault-chauffeurs, die hen naar restaurant Den Burgh brachten. Daar werden de vrouwen welkom geheten door dagvoorzitter Sanny Verhoeven. De dag begon met een panelgesprek met VIVA-hoofdredacteur Debby Gerritsen, Rianne Swierstra (oprichtster van het erotische label RIANNE S) en Eve Tomaszewski (editor en oprichtster van The Goaldiggers Club). Onder leiding van Sanny discussieerden de vrouwen over zaken als ambitie, netwerken en leiderschap en gaven ze tips hoe de vrouwen hun droom kunnen verwezenlijken. Verder waren er masterclasses van personal branding specialist Chris Potter (bureau Beaufort), Nathalie Mangelaars (Pitch Queen), en van ondernemer en fitnessgoeroe Fajah Lourens.

De eerste masterclass werd gegeven door personal branding specialist Chris Potter. Zij leerde de vrouwen tips en tricks over hoe je jezelf moet presenteren. Want de manier waarop je jezelf presenteert op momenten die er toe doen, is bepalend voor je succes. Haar gouden tip: blijf authentiek in wat je doet, want mensen zijn allergisch voor onechtheid.

Na een druk ochtendprogramma was het tijd voor lunch. De vrouwen besproken de inspirerende ochtend met elkaar en leerden elkaar beter kennen.

Tijd voor de volgende masterclass van Nathalie Mangelaars. Deze PitchQueen leerde de vrouwen alles over dé perfecte pitch. Het is bijvoorbeeld heel belangrijk dat je pitch kort en krachtig is, want mensen verliezen hun aandacht al binnen acht tot tien seconden.

Fajah Lourens sprak de vrouwen goede moed in: ‘Het enige wat telt is dat JIJ erin gelooft. Het begint ermee dat je doet wat je het allerleukste vindt, want zo blijf je gelukkig en behoud je je positieve energie. Daarbij moet je je niet laten beïnvloeden door de mening van een ander, want alleen jouw mening telt. Geloof in jezelf en heb vertrouwen dat het goedkomt!’

Uiteindelijk selecteerde de jury vijftien vrouwen, die met hun idee door zijn naar de volgende ronde. Zij mogen mee naar het volgende VIVA400 Visionista’s-event (mét overnachting!). Hierna gaat de race verder met drie finalisten die elk een personal coaching traject zullen volgen om zich klaar te maken voor de finale in november. Want dan zal, tijdens de VIVA400 awards, de VIVA400 Visionista 2018 worden uitgeroepen én het bijbehorende prijzenpakket van ruim € 10.000,- worden overhandigd.

