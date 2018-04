Zo zorgen pauzes voor een productievere werkdag

Zit jij al een tijd naar het beeldscherm van je computer te staren of ben je inmiddels al drie keer door je tijdlijn op Instagram gegaan? Been there, done that. Soms is het maar wat moeilijk om je focus te vinden op werk, en raken we regelmatig verdwaald in andere dingen. Maar jezelf even een pauze gunnen? Ho maar! En dat terwijl het je werk juist een stuk productiever kan maken.

Het is echt geen probleem als jij even je focus niet kunt vinden, maar voor verveling op de werkvloer word je nu eenmaal niet betaald. Toch betrappen we onszelf er regelmatig op dat we voor de zoveelste keer naar de keuken lopen, om vervolgens heel de afdeling te voorzien van een koffietje. Of dat we tig keer op en neer naar de wc lopen, om alleen maar even ons kapsel te checken. Toch zouden we volgens computer wetenschapper aan de universiteit van Georgetown en auteur Cal Newport onze verveling moeten omarmen in plaats van te verbloemen.

Prikkels

Er is namelijk niks mis met af en toe even met iets anders bezig zijn dan je werk. Denk je al de hele dag aan dat leuke jurkje? Gun jezelf de tijd om even tien minuten online te shoppen. Hetzelfde geldt voor je social media-kwartiertje. Pluis heel je tijdlijn uit, zet een oude vakantiefoto op je pagina en stalk wat ons betreft je crush maar lekker. Geef jezelf even een momentje, om vervolgens weer back to business te gaan. Doordat je prikkels weg zijn en je je portie hebt gehad, zal je merken dat je daarna productiever bent.

Tijdslimiet

Maar naast het pakken van je momentjes, is er nog een ding dat kan helpen. Werk bijvoorbeeld met een soort tijdslimiet. Geef jezelf bij wijze van spreken een uur voor een bepaalde taak. Hierdoor heb je geen tijd om nutteloze dingen tussendoor te gaan doen, waardoor je wel focus móét houden. Trakteer jezelf daarna op een kleine pauze en je kunt weer aan de slag. Mocht het nou allemaal niet lukken en kun je de verleiding van social media echt niet weerstaan, verwijder dan de hele zooi van je telefoon en laat het op je computer blokkeren. Volgens Newport voel je je na dertig dagen als herboren en ben jij social media de baas.

Al weten we niet of dat laatste in elke branche wel zo verstandig is…

