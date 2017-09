De zon opzoeken? Dit zijn de beste bestemmingen deze herfst

Voor wie de koude, donkere dagen liever zo ver mogelijk vooruit schuift, moet een herfsttrip naar de zon als muziek in de oren klinken. Je wil er dan echter wel van verzekerd zijn dat de zon ook echt schijnt. Waar je dan het beste naartoe kunt gaan? Vakantiemaatschappijen schieten te hulp.

Op basis van populariteit stellen Tui Belgium, Thomas Cook en Neckermann een lijst van herfstbestemmingen op. Uit cijfers van de maatschappijen blijkt dat de zon een belangrijke rol speelt bij het boeken van de herfstvakantie, en laten we daar nu net naar op zoek zijn.

Nazomeren

‘Een absolute aanrader zijn de Kaapverdische eilanden, die sinds vijf jaar erg in opmars zijn’, aldus Piet Demeyere van Tui tegenover GVA. Hij onthult dat ook de Canarische eilanden – met name Tenerife en Gran Canaria – erg in trek zijn, gevolgd door de Caraïben, Egypte en Spaanse costa’s. Een woordvoerder van Thomas Cook voegt daar de bestemmingen Antalya (Turkije), Almeria (Spanje) en Marrakech (Marokko) aan toe. Waar gaat jouw reis naartoe?

Bron Gazet van Antwerpen | Beeld iStock