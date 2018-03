Zonde: door deze 8 fouten verliezen bedrijven goede werknemers

Elk bedrijf wil graag goede werknemers aan zich verbinden. En vaak lukt dat nog wel, maar om die fijne werkers te behouden blijkt niet zo easypeasy. Wat zonde is, omdat het fouten zijn die gemakkelijk voorkomen kunnen worden.

Goede krachten pakken als eerste hun biezen als ze ontevreden zijn over hun baan. En da’s niet zo gek: er liggen een hoop andere kansen op ze te wachten. Voor een bedrijf is dat natuurlijk zonde: je hebt tijd en aandacht geïnvesteerd en daarbij wil je iemand die goed is voor je bedrijf natuurlijk niet kwijt.

Brownout

Michael Kibler deed hier onderzoek naar en noemt het verlies van interesse in je baan een ‘brownout’. Dit is overigens niet hetzelfde als een burn out. Bij een brownout zitten mensen niet in een (zichtbare) crisis. Ze maken nog steeds de juiste opmerkingen in een vergadering, nemen actief deel aan teamactiviteiten en steken veel tijd in hun werk. Toch voelen ze zich overgecontroleerd of juist niet gezien en raken daardoor steeds minder verbonden, waardoor de volgende logische stap is om verder te gaan kijken.

Hoe je dat voorkomt? Door deze acht dingen níet te doen:

Het maken van onzinnige regels Regels zijn ervoor om te zorgen dat het werk geen complete chaos wordt, maar er zijn grenzen. Als werknemers het gevoel hebben dat ze op de kleuterschool zitten door alle regels en ogen die meekijken, gaan ze op zoek naar iets anders. Iedereen gelijk behandelen Het klinkt mooi om iedereen over één kam te scheren. Toch is het voor de toppers onder je personeel geen incentive (om maar even in de werktermen te blijven) om beter hun best te doen. Sterker nog, als het blijkbaar niet uitmaakt of je je werk goed of matig inlevert, waarom zou iemand dan nog die extra stap zetten? Slecht werk tolereren In feite is een bedrijf hetzelfde als bijvoorbeeld een band. En als er iemand in de band is die uit de maat speelt, verziekt die het hele muziekstuk. Hoe goed de andere bandleden ook zijn. Je bent als bedrijf zo sterk als je zwakste speler. En dat is heel frusterend voor de uitblinkers van je organisatie. Blind zijn voor prestaties Zeker als een werknemer goed is in wat-ie doet, kan een werkgever op den duur vergeten dat zoiets niet vanzelfsprekend is. Maar iedereen is gevoelig voor complimenten. Of dat nu een klopje op de rug is, of een loonsverhoging. Geen zier om je personeel geven Het is fijn als je baas je zíet. Als hij of zij succes met je meeviert. En weet wanneer je privé even door een ruk-periode gaat. Dat je voelt dat je werkgever je ziet als meer dan alleen een poppetje die een shitload aan werk weg buffelt. Het grotere geheel verzwijgen Veel leidinggevenden maken de fout om alleen te delegeren zonder te vertellen wáárom iets gedaan moet worden. En zeker go-gethers gaan zich daardoor op den duur een marionettepop voelen. Topmensen pikken dat niet, zij doen hun werk met passie en willen dus weten waarvoor ze werken. Als ze die betrokkenheid niet voelen van hogerhand, zullen ze om zich heen gaan kijken. Je werknemers hun passie niet laten uitvoeren Mensen (voor een deel) hun passie laten doen, zorgt voor vijf keer hogere productiviteit, blijkt uit onderzoek. Toch houden managers hun personeel angstvallig binnen duidelijk afgekaderde lijnen. Het zou dus beter zijn als ze breder zouden kijken. Geen ruimte maken voor lol Bedrijven die ervoor zorgen dat hun werknemers tussen het werk door kunnen ontspannen en lachen, hebben de grootste kans hun (goede) mensen te behouden. Als je lol hebt in wat je doet, zul je er gemakkelijker veel energie blijven insteken.

