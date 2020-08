Zorgdragers en hulpverleners opgelet: meld je aan voor VIVA400 in de categorie Zorg & Onderwijs

Of je nou werkt in de gezondheidszorg of het onderwijs, levensreddende operaties uitvoert of onderzoek doet naar nieuwe medicijnen, jouw drijfveer is helder: je wilt mensen beter maken. En heb je het afgelopen jaar met jouw idee de zorg toegankelijker, slimmer en laagdrempeliger gemaakt? Geef jezelf – of iemand die je hierin herkent – dan nu op voor VIVA400, in de categorie Zorg & Onderwijs.

Gezocht: zorgdragers in de breedste zin van het woord. Of het nou in de zorg, het onderwijs, ambulante hulp, ontwikkelingshulp, hulp in huishouden, een levensreddende operatie of onderzoek naar nieuwe medicijnen is: jouw drijfveer is helder; mensen helpen. Doe je dat of ken je iemand die dat doet? Geef haar of jezelf dan nu op voor VIVA400 2020.

Over VIVA400

In december is het zover: dan reikt VIVA voor de dertiende keer de VIVA400-awards uit. VIVA400 is hét platform en netwerk voor en door ambitieuze en ondernemende vrouwen. Zij zijn een grote inspiratiebron voor anderen door wat ze doen, door de successen die ze hebben behaald en door wat ze (nog meer) willen bereiken.

Zoals elk jaar worden er 400 vrouwen genomineerd. Vrouwen die het afgelopen jaar in de schijnwerpers stonden doordat ze bijvoorbeeld een prijs wonnen, een uniek idee hadden, een geslaagde eigen business zijn gestart of een bijzondere prestatie hebben neergezet. Succesvolle vrouwen die ertoe doen en het verschil maken. De VIVA400-awards worden uitgereikt in vier verschillende categorieën waaronder dus Zorg & Onderwijs.