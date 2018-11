Het zou zo maar kunnen: ‘Orange is the New Black krijgt spin-off’

Afgelopen maand kwam het nieuws naar buiten dat één van de beste bekeken Netflix Original-series ermee stopt: Orange is the New Black gooit na zeven seizoenen de handdoek in de ring. Nu broedt Netflix op een manier om de geliefde vrouwen in oranje overalls in leven te houden en komt er misschien een vervolg.

Stoppen op het hoogtepunt

Orange is the New Black is niet alleen een van de best bekeken series van de streamingdienst, het was ook een van de eerste Netflix Original series waarmee het grote publiek kennismaakte. Hiermee was de toon voor Netflix gezet, want Orange is the New Black sloeg in als een bom en werd alom geprezen. Maar ook voor scriptschrijvers geldt: je moet stoppen op je hoogtepunt. Daarom werd besloten dat het zevende seizoen het laatste seizoen zal zijn.

Spin-off

Maar goed, een beetje commercieel ingesteld persoon – en die werken bij Netflix – beseft ook dat je het immense succes en de populariteit van de vrouwelijke gevangenen niet zomaar kunt laten doodbloeden. Kevin Beggs, directeur van Lionsgate TV Group (de productiemaatschappij achter OITNB) heeft laten doorschemeren dat er een vervolg komt in de vorm van een spin-off. ‘Voor OITNB geldt dat we willen stoppen op het hoogtepunt. Dat wil niet zeggen dat het idee van de serie niet in een andere hoedanigheid terug kan komen’, aldus Beggs volgens Hollywood Reporter.

Wij zien mogelijkheden

Dat biedt perspectief: zal een spin-off zich afspelen in de huidige gevangenis? Of worden de ex-gevangenen gevolgd in hun leven buiten de cel? Komt er een volledig nieuwe gevangenis of keren ex-gevangenen terug omdat ze opnieuw de fout in zijn gegaan? Interessant, wij zien de mogelijkheden…

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.