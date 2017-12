Na zoveel keer dragen zou je je beha moeten wassen

Je beha gooi je hoogstwaarschijnlijk niet na een keer dragen in de was. Als we heel eerlijk zijn gebeurt het zelfs weleens dat we ‘m meerdere dagen achter elkaar dragen. Maar is dat eigenlijk niet onhygiënisch? We zochten het voor je uit.

Het aantal keer dat je een beha kunt dragen voordat je ‘m zou moeten wassen, is drie tot zes keer. Het is daarnaast een goed idee om om de dag een andere beha aan te trekken, zodat het elastiek steeds een dagje kan rusten. Die ene keer dat je een week lang dezelfde bustehouder droeg, was dus misschien niet zo’n heel goed idee…

Handwas of wasmachine

Bij (duurdere) lingeriewinkels wordt vaak aangeraden om je beha’s met de hand te wassen. Maar moet dat echt? Dat moet je natuurlijk helemaal zelf weten, maar als je net veel geld hebt betaald voor een goed exemplaar is het wel dé manier om ‘m het langst mooi te houden.

Vind je een handwas te veel van het goede en was je je beha’s gewoon in de wasmachine? Gebruik dan wel een wasprogramma voor fijne was, omdat er daarin minder frictie wordt veroorzaakt. Daarnaast zou een koude draai beter zijn voor het elastiek en stop je je beha’s natuurlijk in een waszakje om ze en andere kledingstukken te beschermen.

Drogen

De droger is een no go area voor je beha’s. Door de hitte wordt het elastiek aangetast, wat niet goed is voor de pasvorm van je beha. Laat je beha’s het liefst liggend op het wasrek drogen, zodat ze niet uitrekken.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron ELLE | Beeld Shutterstock