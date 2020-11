Deskundige tipt hoe je je als zzp’er staande houdt in tijden van corona

Ondanks alle dreigende berichten over een economische crisis ligt het aantal zzp-ers dit jaar wederom hoger dan vorig jaar. Met name in de dienstensector zijn er veel zzp-ers bijgekomen dit jaar. Maar hoe zorg je ervoor dat je, als kleine zelfstandige je broek omhoog houdt? Zodat je genoeg omzet blijft draaien en je jezelf gemotiveerd houdt in deze roerige tijden?

Willemien van der Veen (1983) business coach en oprichter van Wil + The People, het bedrijf achter de SHINE business school dat in het afgelopen jaar 160 zzp-ers heeft geholpen om een bedrijf te creëren waar ze van dromen, geeft je een aantal tips.

1. Verlaag niet je prijs maar vergroot je waarde

Veel zzp-ers hebben nog een werknemers mindset en denken dat minder werken of fysiek aanwezig zijn automatisch betekent dat ze minder mogen verdienen. Maar een goed georganiseerde zoom-call hoeft niet minder waard te zijn dan een live meeting. Als jij efficiënter werkt thuis dan hoef je echt niet minder uren te rekenen, nee die efficiëntie heb je te danken aan je ervaring. Wees dus vooral niet bang dat je te duur bent.

Sterker nog, je klant heeft meer aan je als je meer waarde toevoegt. Vraag eens wat je klant nu het meeste nodig heeft? Hoe kun jij je klant met al je kennis en ervaring helpen om hun eigen bedrijf gezond te houden? Stel je klant vooral de lastige vragen en krijg inzicht in het bedrijfsresultaat voor en na jullie samenwerking. Dan is het logisch dat je daar een gezond percentage van pakt.

2. Maak gebruik van online communities

Ondernemen kan knap eenzaam voelen. Zeker wanneer je dierbaren in loondienst, zich elke dag afvragen waarom je niet gewoon in een vaste baan was gebleven. Daarom is het belangrijk dat je je omringt met gelijkgestemden die kansen zien, en net als jij een tijden van verandering gebruiken om eindelijk eens te gaan ondernemen op eigen voorwaarden. Op Instagram vinden kleine ondernemers elkaar in communities door hashtags #ondernemen en #zpp, en worden er veel initiatieven bedacht om elkaar te steunen. Vorm eens een klein groepje van max 4 gelijkgestemde ondernemers die je hebt ontmoet via Instagram en spreek elke maand af om elkaar accountable te houden.

3. Hoe kan het slimmer en online?

Het gebruik van het internet is maar liefst met ⅓ gestegen dit jaar. Slimme ondernemers die meteen na de eerste lock-down hun diensten of producten online gooiden zijn spekkoper. Mijn eigen omzet is verdubbeld door de switch van offline coaching, naar een online community en leerprogramma. Ook mijn klanten lanceerden eindelijk dat eigen project of product waar ze zo lang aan werkten.

In tijden waarin alles onzeker is heb je maar twee opties. Er volle bak inspringen en leren terwijl je gaat of blijven wachten totdat het overwaait. Die laatste groep ondernemers heeft het zwaar. De eerste groep heeft een enorme groeispurt gemaakt en meer zelfvertrouwen, en soms zelfs meerdere bedrijven. Better done than perfect is een bekend gezegde, maar in deze tijd zou ik zeggen. “Better online than in your head” Speel je met de gedachte om iets online te verkopen wat al offline werkt? Test het dan eerst door een pagina te maken. Maak een testplaatje van je dienst of product en zet deze op een simpele website. Deel het op alle plekken die je maar kan bedenken en wees nieuwsgierig naar het resultaat.

4. Blijf bewegen

Niet alleen fysiek omdat dit goed is voor lichaam en geest maar ook in je bedrijf. Hoe meer klanten je spreekt, hoe meer omzet, hoe meer vragen je stelt, hoe beter je producten worden. Hoe meer jij van jezelf laat zien online, hoe sneller mensen je vertrouwen met hun portemonnee. Elke actie, hoe klein ook telt. Inactiviteit en het schuldgevoel daaromheen is een dooddoener voor je creativiteit. Plan 1 dag per week voor creatief werk en product/dienst ontwikkeling en zorg ervoor dat je de rest van de dagen lekker in contact bent met je klanten en fans.

5. Accepteer dat je niets onder controle hebt

Wanneer je tekent voor het ondernemerschap dan teken je voor een leven vol avontuur, creativiteit en passie. Maar ook voor falen, eenzaamheid, en investeringen die zichzelf soms niet terug betalen. Nou kun je heel veel risico’s beperken door producten te ontwikkelen vanuit de behoefte van een specifieke klant, maar 100% controle en zekerheid? Die krijg je nooit. Daarom ben ik geen fan van een uitgebreid business plan schrijven. Een A4, die je elk jaar bijgewerkt is meer dan genoeg, focus vooral op je persoonlijke ontwikkeling als ondernemer waardoor je de risico’s durft aan te gaan.

Kun je:

Luisteren, naar je intuïtie en je klant?

Leiding geven aan jezelf, en/of je team?

Durf je te lanceren, voordat iets af is?

Kun je je visie helder presenteren ?

Durf jij door te zetten, waar anderen afhaken?

Dan ben jij in 2021 ondernemer proof!

Bron: KvK| Beeld: iStock