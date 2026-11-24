Het seizoen speelt zich dit keer wat dichter bij huis af, namelijk in Engeland, met onder andere Londen en Brighton als locaties. Persoonlijk ben ik erg te spreken over deze keuze, al kan ik me voorstellen dat de kandidaten nogal van een koude kermis thuiskwamen. Als je je op een ver oord hebt verheugd en dan aan de andere kant van de Noordzee strandt... Maar goed. Wie ben ik.

Voor het ‘0027’-thema hebben de makers dus inspiratie geput uit James Bond (007). In de video wordt uitgepakt met 007-muziek, Londen in de nacht, een snelle Aston Martin en Rik in pak met een missie: een brief brengen aan de Mol. Die zit met een hoed op aan een tafel. Maar het ziet er niet naar uit dat dit in Engeland is, of ligt dat aan mij? Vervolgens zien we de eerste opdracht. Daarvoor moet je het beeld wel even op pauze zetten. Er staat dat de Mol op 8 juni om 00:27 uur in actie moet komen op de Westminster Bridge in Londen.

Handen omhoog: wie zet vanaf nu iedere aflevering bij 00:27 even op pauze? We moeten natuurlijk wel ergens beginnen met onze collectieve tunnelvisie.

Ik vind het een héérlijke selectie. De discussie die ieder jaar weer oplaait over het feit dat de kandidaten niet bekend genoeg zouden zijn, vind ik zo moeilijk irritant. ‘Ik ken de helft niet.’ Ja, en? Kijk het of kijk het niet. Soms heb ik het idee dat de BN’er-kennis van half Nederland ophoudt bij Linda de Mol en Gerard Joling. Na de eerste aflevering ken je ze wel. En hoe leuk is het dat de redactie weer een blik BN’ers weet open te trekken die we niet al in zes andere programma’s voorbij hebben zien komen? Enfin. Ik vind het een fijne mix van persoonlijkheden, humor en genoeg types die ik bij voorbaat al niet vertrouw. Props aan de redactie.

Alkan Çöklü. Acteur, regisseur, ondernemer en ademcoach. Kun je kennen van GTST, Smeris, Dirty Lines en De Tatta’s. Runt met zijn vrouw, (fashion)journalist en medeondernemer Yeliz Çiçek, een platform voor high-end retreats, breathwork en coaching. Lijkt me een gedreven kandidaat, maar ook een prima Mol. Dat rustig blijven ademhalen kan hem nog weleens van pas komen.

Eva Laurenssen. Nederlands-Spaanse actrice, onder meer bekend van Haantjes, Dertigers, MoederMaffia en de Soof-films. Naast acteren doet ze aan flamencozang en verdeelt ze haar tijd tussen Nederland en Zuid-Spanje. Acteurs vertrouw ik sowieso voor geen meter in dit spel, dus Eva staat bij mij alvast hoog op de lijst.

Frank van Leeuwen. Presentator van Goedemorgen Nederland en winnaar van De slimste mens 2026. Dat laatste vind ik sowieso de grootste flex en na de aflevering van Boerderij van Dorst met Frank ben ik fan, dus ik hoop dat hij er lang in blijft. Ik dicht hem als deelnemer goede kansen toe in dit spel.

Isabelle Kafando. Actrice, theatermaker en schrijver, bekend van cabaretduo n00b. Je kunt haar ook kennen van Crypto Boy, Dag & Nacht en LOL: Last One Laughing. Ook van Isabelle hoop ik dat ze er een tijdje in blijft, want volgens mij valt er met haar genoeg te lachen. Al zijn die grappen terwijl je ondertussen de pot leegrooft natuurlijk ook een prima tactiek.

Jade Olieberg. Actrice, bekend van onder andere Anne+ en Nemesis. Lijkt me een leuke, interessante kandidaat, maar ook eentje die ik voor geen meter vertrouw. Daarbij is ze de zevende op de groepsfoto. Just saying.

Kim Kötter. Presentatrice en ondernemer. Van het hele gezelschap verdenk ik haar vooralsnog het minst, wat haar natuurlijk ook weer een verdomd goede Mol zou kunnen maken. Ja, het begint nu al.

Margôt Ros. Actrice en theatermaker, onder meer bekend van Toren C, dat ze samen met Maike Meijer bedacht, schreef en speelde. Alleen al vanwege haar gevoel voor humor ben ik blij dat ze meedoet. Vraag me niet waarom, maar ik zie haar er absoluut voor aan om met een stalen gezicht de complete pot naar de gallemiezen te helpen, puur om af te leiden. Een goede nepmol dus, die misschien wel heel ver in het spel komt.

René van Meurs. Cabaretier en stand-upcomedian bij Comedytrain. Een aanwinst voor WIDM als je het mij vraagt. Met hem erbij kan het in potentie heel leuk worden, al zie ik geen Mol in hem en houd ik mijn hart vast: straks ligt hij er snel uit.

Stefan de Vries. Contentcreator en YouTuber. Je hebt hem vast weleens voorbij zien komen in je feed met zijn filmpjes. Bij Stefan kan ik nog niet helemaal inschatten wat voor vlees we in de kuip hebben. Ik denk dat we te maken hebben met een kandidaat die bloedfanatiek voor het geld gaat, maar die in zijn enthousiasme ook weleens een opdracht compleet verprutst. Ik denk niet dat hij de Mol is.

Tom van ’t Einde. Journalist, presentator en Amerikaverslaggever. Observeren, informatie verzamelen en kritische vragen stellen behoren tot zijn dagelijkse werkzaamheden, dus op papier een uitstekende kandidaat, maar minstens zo interessant als Mol.

Vijf opvallende hints

Hint 1:

Alkan speelde in de film NO 8739. Als je de cijfers bij elkaar optelt, kom je uit op 27. Toeval?

Hint 2:

Met de Big Ben in beeld zou je zomaar een link kunnen leggen met Toren C. Toegegeven: eentje uit de categorie vergezocht, maar het zou zomaar een hint kunnen zijn naar Margôt.

Hint 3:

Isabelle vormt het cabaretduo n00b. Komt daar de dubbele 0 vandaan?

Hint 4:

Fanatiekelingen van MolTalk hebben de teaser flink onder de loep genomen. Daarbij viel kijkers één specifiek shot op waarin mogelijk een vrouw te herkennen is als Mol, vanwege het getailleerde postuur. Ik zie het niet, maar jullie misschien wel.

Hint 5:

8 juni. Waarom wordt de datum zo expliciet genoemd? Mogelijk hebben de cijfers 8 en 6 een betekenis. Is er een link met een geboortedatum, initialen (H en F, de achtste en zesde letter van het alfabet) of een belangrijk moment uit het leven van een kandidaat?

Ga jij kijken en wie is jouw Mol? Heb je nu al een briljante theorie of een hint gespot? Mail me vooral, dan kunnen we lekker met z’n allen de tunnel in.

Van links naar rechts op de foto: Kim Kötter (ondernemer), Eva Laurenssen (acteur), Tom van ’t Einde (oud-Amerikaverslaggever), Margôt Ros (acteur), Frank van Leeuwen (presentator), Isabelle Kafando (acteur), Jade Olieberg (acteur), René van Meurs (cabaretier), Alkan Çöklü (acteur), Stefan de Vries (contentcreator).