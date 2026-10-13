Wieke: ‘Helaas val ik op mannen: waarom heteropessimisme ineens overal is’

'Is there a term for women who are attracted to men but don't really like them' kwam van de week bijvoorbeeld op mijn Instagram voorbij. Instant like. En meteen op mijn verhaal gedeeld ook, waarop de reacties binnenstroomden van vrouwelijke volgers. 'IK OOK', 'Zó klaar met mannen', 'Precíes dit', en meer van dat. Het moge duidelijk zijn: mijn volgers en ik zijn klaar met mannen.

Natuurlijk is het grotendeels grappig bedoeld (en toegegeven, ik vind het ook grappig), maar het valt me wel op hoe vaak dit soort berichten inmiddels op sociale media worden gedeeld. En de reacties erop zijn ook niet mals (en vaak dus toch wel echt hilarisch). Ik ben er even ingedoken, en wat blijkt? Dit bestaat dus inderdaad, en het wordt heteropessimisme genoemd.

Helaas ben ik hetero

De term heteropessimisme werd in 2019 geïntroduceerd door schrijver en onderzoeker Asa Seresin. Het gaat grofweg over de teleurstelling, schaamte of moedeloosheid die mensen kunnen voelen over heteroseksuele relaties. Vooral de vrouwelijke variant kom je online veel tegen: vrouwen die wel op mannen vallen en dat ook gewoon blijven doen (heb je op zich ook weinig keuze in, waar je op valt), maar ondertussen behoorlijk pessimistisch zijn over wat een relatie met zo'n man ze eigenlijk gaat brengen.

En kennelijk is mijn algoritme helemaal niet heel niche of bijzonder. Onderzoekers die jonge vrouwen tussen de 18 en 25 interviewden over TikTok zagen heteropessimisme ook terug in hun feeds. De vrouwen beschreven een stroom aan content waarin teleurstelling in mannen en heteroseksuele relaties steeds opnieuw werd bevestigd. De onderzoekers noemen onder meer boysober (een bewuste periode waarin je bewust stopt met daten, seks en romantische relaties met mannen), femcel-content (vrouwen die ongewild seksloos en partnerloos zijn) en filmpjes waarin mannen zo ongeveer als één grote categorie worden afgeschreven -- die van onbekwame partners.

Maar willen we eigenlijk nog wel een relatie?

De memes en TikToks zijn natuurlijk allemaal een tikkeltje overdreven en daarin wordt vaak veel groter gemaakt dan het daadwerkelijk is -- maar ik vind het toch een interessante trend. Ook omdat ik het zelf enorm herken; ik ben een gelukkige vrijgezel, heb m'n leven op orde en vermaak me dikke prima met me, myself and I. En ja, ik vrees dat ik daarin ook wel een beetje ben doorgeslagen. Een man in mijn leven? Die mijn hele ritme en mentale welzijn weer een loer gaat geven? Nee hoor, ik ben oké.

En dat deed me toch nadenken: is onze houding tegenover relaties in het algemeen ook niet gewoon enorm aan het veranderen? Niet omdat vrouwen massaal hebben besloten dat mannen ten eerste het niet waard zijn (ook al kunnen we ze nog zo leuk vinden), maar ook omdat we steeds meer beseffen dat een relatie niet het hogere doel is.

Gelukkig als single

Ook dat is de laatste jaren namelijk steeds meer een trend geworden: het CBS maakte onlangs nieuwe cijfers bekend over de relatiestatus van Nederlanders. In 2013 gaf 27 procent van de volwassenen aan geen vaste partner te hebben. In 2025 was dat 30 procent. Nog eens 10 procent heeft wel een relatie, maar woont niet samen.

En vooral de cijfers over geluk vielen mij op. Van de single Nederlandse vrouwen zegt 82 procent namelijk gelukkig te zijn. Bij single mannen is dat 76 procent.

Natuurlijk betekent dat niet dat vrouwen gelukkiger worden zodra ze een man de deur uit zetten. Nederlanders die samenwonen met hun partner zijn gemiddeld nog altijd vaker gelukkig dan singles. Maar het haalt wel een beetje het oude beeld onderuit dat een single vrouw per definitie thuis zit te wachten tot iemand haar eindelijk uit haar ellende komt verlossen. Dat valt -- als ik naar mezelf kijk -- namelijk hártstikke mee.

Single vrouwen hebben het best prima

Ook buiten Nederland wordt daar steeds meer onderzoek naar gedaan. In een recent onderzoek onder bijna 6.000 singles keken wetenschappers naar de verschillen tussen mannen en vrouwen. Single vrouwen bleken gemiddeld tevredener met hun relatiestatus dan single mannen. Ze rapporteerden ook een hogere algemene levenstevredenheid en seksuele tevredenheid én hadden gemiddeld minder behoefte aan een partner.

En dat laatste is dus die trend die ik signaleerde: het beeld van een vrouw zonder relatie en die niet (actief) op zoek is, wordt steeds meer de regel dan de uitzondering. Ook Amerikaanse cijfers laten dat verschil tussen mannen en vrouwen zien. Volgens onderzoek van Pew Research Center was 50 procent van de single mannen actief op zoek naar een relatie of dates, tegenover 35 procent van de single vrouwen. Jep: vrouwen kunnen dus best prima alleen (en gelukkig) zijn.

Onderzoek uit 2024 sluit daar enigszins op aan. Wetenschappers onderzochten 667 mensen die single waren of een relatie hadden en ontdekten dat zowel mannen als vrouwen met een grotere behoefte aan onafhankelijkheid vaker bewust single waren. Dat bewijst natuurlijk niet dat zelfstandigheid dé reden is waarom steeds meer mensen alleen blijven, maar het zal zeker meetellen.

Heteropessimisme

Ben ik dan nu een heteropessimist pur sang? Nee, dat zou ik niet zo durven stellen. Sterker nog: ik zie mezelf juist als een hopeloze romanticus. Ik wil het zoals in de films, het liefst met een zoetsappige soundtrack op de achtergrond ook nog. Ik wil autodeuren die opengehouden worden, bloemen gewoon omdat, post-its vinden met lieve teksten, verrast worden en het liefst ook nog veroverd worden met zo'n grote liefdesscène zoals in het einde van een romcom.

En dat díe liefde me ooit vind (los van dat het compleet onrealistisch is -- daar ben ik me wel bewust van, hoor), ja... Daar ben ik wel redelijk heteropessimistisch over.