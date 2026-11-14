Wieke: ‘Het verlies van een huisdier is iets waar niemand me op kon voorbereiden’

Maar toen dat moment daadwerkelijk aanbrak, veel eerder dan ik had verwacht, kwam het echt als een mokerslag aan. Binnen een half jaar veranderde mijn levenslustige, miauwende dame op leeftijd in een hoopje ellende dat met moeite nog een hap naar binnen kreeg.

Het laatste weekend dat ik haar nog bij me had, voelde ik het al aankomen: maandag gaan we naar de dierenarts, en ik weet wat die gaat zeggen. Dat het tijd is. Dat ze een mooi leven heeft gehad, maar dit geen kwaliteit van leven meer is. Dat het beter is zo.

Het hele weekend heb ik op de bank geslapen naast haar, af en toe wat eten gevoerd met een pipet, en haar regelmatig heen en weer brengen naar de kattenbak. En toen we maandagochtend een afspraak hadden met de dierenarts die al mijn vermoedens (en angsten) uitsprak, kwam het tóch als een schok.

'Het is maar een huisdier'

Het verliezen van een huisdier is iets waar niemand me op kon voorbereiden. Voor het eerst thuiskomen in een leeg, stil huis. De voerbakjes opruimen, de kattenbak wegdoen, na weken nog steeds hier en daar een verdwaalde haar van haar vinden. Ik geloof niet dat ik in mijn leven zóveel heb gehuild in een paar maanden, en tegelijkertijd schaamde ik me ervoor. Zoveel verdriet hebben om een dier; ik durfde er niet goed voor uit te komen.

Ik prijs mezelf enorm gelukkig dat ik in mijn directe omgeving nog weinig heb moeten dealen wat betreft verlies. Dus in die zin was het overlijden van Pebbles mijn eerste ervaring daarmee, en wellicht viel het me daarom ook zo zwaar. Ik vond het lastig om over te praten: niet iedereen houdt nu eenmaal van dieren en de opmerking "het is maar een huisdier" heb ik zowel achter mijn rug als in mijn gezicht gehoord.

Mijn huis voelde niet meer als thuis

Die schaamte, gemengd met het verdriet, vond ik denk ik één van de lastigste dingen. Mijn vriendinnen waren ontzettend lief voor me, maar zoals het altijd gaat met verlies -- die aandacht verslapt na een tijdje. Dat is ook logisch. Mensen gaan door met hun leven en jouw verdriet is niet bepaald top of mind -- en heel begrijpelijk ook. Maar hoe kaart je aan dat je dagelijks in huilen uitbarst, omdat je huis niet meer als je vertrouwde basis voelt? Want Pebbles was voor mij niet zomaar een kat. Ze was mijn veilige gevoel, mijn thuis, mijn basis. En dat viel ineens allemaal weg en zorgde ervoor dat ik me figuurlijk compleet verloren en een tikkeltje gedesoriënteerd voelde.

Ik ben altijd een enorme huismus geweest. Geef mij een vrije avond, een bank, lekker eten en een goede (mag ook slechte) serie en ik ben gelukkig -- mits er een kat op mijn schoot ligt. Maar nadat mijn kat er niet meer was, wilde ik ineens zo min mogelijk thuis zijn. Dat deed ik dan ook; ik ben zo'n drie maanden naar Londen gevlucht (lang leve het freelance werken) zodat ik de confrontatie met mijn lege huis niet hoefde aan te gaan.

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Elke ochtend samen wakker worden

Het is dus niet 'maar een huisdier'

Inmiddels weet ik dat mijn reactie helemaal niet zo uitzonderlijk was als ik destijds dacht. Begin 2026 verscheen er een onderzoek in PLOS One naar rouw na het overlijden van een huisdier onder 975 Britse volwassenen. Ongeveer een derde van hen had ooit een geliefd huisdier verloren. Van de mensen die daarnaast óók iemand in hun omgeving hadden verloren, wees 21 procent het overlijden van hun huisdier aan als het verlies dat hen het meeste verdriet had gedaan.

Nog opvallender: bij 7,5 procent van de mensen voor wie het verlies van hun huisdier het ingrijpendst was, waren de rouwklachten ernstig en langdurig genoeg om te voldoen aan de symptoomcriteria voor prolonged grief disorder. Dat percentage lag ongeveer op hetzelfde niveau als na het overlijden van een goede vriend, ander familielid of broer of zus.

En dan is er nog iets waar ik mezelf behoorlijk in herkende. Uit een wetenschappelijke review van 48 eerdere onderzoeken naar rouw om huisdieren bleek dat mensen na het verlies van hun dier regelmatig gevoelens van eenzaamheid en schaamte ervaren. Daar bestaat zelfs een term voor: disenfranchised grief. Rouw die door de omgeving niet altijd volledig wordt erkend.

Oftewel: precies dat gevoel waardoor ik steeds de behoefte had om mijn verdriet kleiner te maken. Want ja, ik wist heus wel dat Pebbles geen mens was. Maar dat maakte mijn verdriet er niet minder om.

Honderden keren per dag missen

En dat verdriet heeft er lang gezeten. Beter gezegd: het zit er nog steeds. Maar de tranen zijn inmiddels niet meer dagelijks, maar eerder wekelijks. En soms een week niet. Maar dan weer drie dagen achter elkaar wel.

Mijn omgeving vroeg al gauw: 'Wil je niet een nieuwe kat?' En dat wimpelde ik af -- want zo werkt het niet, je kan zoiets niet zomaar vervangen. En als er een nieuwe kat in mijn huis kwam, wilde ik dat het minstens zo goed klikte als met Pebbles. Dat is het lastige; want dat weet je natuurlijk nooit van tevoren.

En dus werd ik, om toch die leegte in huis een beetje op te vullen, pleegouder bij organisaties als DOA en Resqstrays (die overigens allebei altijd op zoek zijn naar pleegouders voor katten!). Ik ving nestjes kittens op, totdat ze oud genoeg waren om geadopteerd te worden. Of kittens die wat ouder waren en gered waren van de stratus van Cyprus, totdat zij een nieuw huisje vonden. Twaalf kittens kwamen en gingen weer, tot die dertiende in huis kwam.

Suki

Ze was nog geen minuut binnen of ik belde al huilend mijn ouders op: "Ik denk dat dit haar is, deze kan ik niet laten gaan." Tsja, when you know, you know. En zo werd ik weer verliefd op een nieuwe kat, Suki, ruim een jaar nadat ik Pebbles had verloren.

Suki heeft Pebbles niet vervangen. Dat zou ook helemaal niet kunnen. Ze heeft een compleet ander karakter, andere gewoontes en haar eigen manieren om mijn huis over te nemen. Maar er staan weer voerbakjes in de keuken. Ik word weer midden in de nacht wakker omdat iemand besluit dat drie uur 's nachts een uitstekend moment is om door de slaapkamer te rennen en mij te trakteren op speeltjes.

En ik weet, ooit moet ik waarschijnlijk ook van haar afscheid nemen. Dat hoort er nu eenmaal bij als je besluit zoveel van een dier te houden dat aanzienlijk minder lang leeft dan jij. Maar ik weet wel: het is het állemaal waard om je hart weer gebroken door te laten worden uiteindelijk. Want die zestien jaar met Pebbles had ik ook voor geen goud willen missen.

En deze keer heb ik er maar geen afspraken over gemaakt, uit zelfbescherming. Pebbles zou tenslotte ook tachtig worden.