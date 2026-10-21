Wieke: ‘Een jonge vrouw wordt vermoord en in een koffer gevonden: Waarom is Nederland niet woedend?’

En steeds meer bekruipt me de vraag of dat anders was geweest als Hajar een witte vrouw uit een welgesteld gezin was geweest.

Afgelopen vrijdag werd in het water aan de Amsteldijk in Amsterdam een koffer gevonden. Daarin lag het lichaam van de 29-jarige Hajar, die sinds begin oktober werd vermist. Ze bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. Ik las het nieuws en voel sindsdien een enorme woede. Hoe kan iemand een jonge vrouw van het leven beroven en haar vervolgens als een stuk afval in een koffer achterlaten? Zo buitensporig gewelddadig, een onschuldige jonge vrouw, nog geen dertig jaar. Het is zo'n gruwelijk bericht dat je eigenlijk verwacht dat het hele land er dagenlang van in de ban is -- dat is bij mij in ieder geval wel het geval. Al heb ik opgemerkt dat dat niet per se voor de rest van Nederland geldt.

We zijn niet boos genoeg

Natuurlijk werd er over Hajar bericht, en inmiddels is er ook een verdachte aangehouden. Toch bleef ik de afgelopen dagen een beetje zoeken naar de grote maatschappelijke verontwaardiging en woede, die ik bij zo'n verschrikkelijke gebeurtenis toch wel had verwacht. "We zijn niet boos genoeg!", riepen we afgelopen tijd vaak. En dat wil ik eigenlijk nu weer aanhalen, want rondom de moord op Hajar zijn we ábsoluut niet boos genoeg.

Het voelde eerder alsof de rest van Nederland ondertussen alweer gewoon doorging met de dagelijkse bezigheden. Zijn we inmiddels zo gewend geraakt aan geweld tegen vrouwen dat zelfs een lichaam in een koffer ons niet meer lang genoeg weet stil te laten staan? Een scène die zo uit een horrorfilm zou kunnen komen, en toch lijkt het weinig indruk te maken.

Als Hajar een andere naam had gehad

Stel nou dat Hajar geen Hajar had geheten. Stel dat het een blonde, witte vrouw van 29 uit het Gooi was geweest, met een naam als Annefleur. Een jonge vrouw die op precies dezelfde gruwelijke manier aan haar einde was gekomen. Zouden we dan dezelfde reactie hebben gezien? Of zouden haar foto's inmiddels overal te zien zijn online, zouden talkshows er avond na avond aandacht aan besteden en zou heel Nederland haar naam kennen en zou de woede om wat er is gebeurd juist heel aanwezig zijn?

Yesim Candan besprak dit gisteravond bij RENZE. "Waarom is Hajar niet net zo belangrijk als wat er met Lisa is gebeurd?", vroeg zij zich hardop af. En dat dat is vanwege de afkomst van de vrouwen, lijkt helaas toch een voor de hand liggende reden.

Natuurlijk kan ook ik niet bewijzen dat het inderdaad anders zou zijn geweest -- misschien was de reactie wel precies hetzelfde. Maar ik heb hier eerlijk gezegd sterk mijn vraagtekens bij. We prediken in Nederland vaak dat iedereen gelijk is en ieder leven evenveel waard is, maar de praktijk en het nieuws laten toch een ander beeld zien.

Onverteerbaar

Over de precieze omstandigheden van Hajars dood weten we op dit moment nog lang niet alles. Er is een verdachte aangehouden, maar het onderzoek loopt nog en we weten niet wat zich precies heeft afgespeeld. Ik wil dan ook niet speculeren over dingen die we niet weten. Maar wat we wél weten, is dat een 29-jarige vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Dat haar familie dagenlang in onzekerheid heeft gezeten en dat ze uiteindelijk onder de meest afschuwelijke omstandigheden is teruggevonden.

En ik vind het eigenlijk onverteerbaar dat we bij dit soort nieuws nog moeten discussiëren over hoeveel aandacht een slachtoffer verdient. Er zou geen verschil mogen zijn tussen een Hajar en een Annefleur, tussen iemand met een migratieachtergrond en iemand zonder. De ernst van wat iemand is overkomen zou voldoende moeten zijn om ons allemaal te raken.

Hajar verdient meer dan een nieuwsbericht

Ik kende Hajar niet. Ik heb geen idee wat voor persoon ze was, hoe haar naasten haar zouden omschrijven of wat ze deed in haar vrije tijd. Maar achter die paar regels in een nieuwsbericht zat een compleet mensenleven, al lijken we dat niet altijd te beseffen. In dit geval is dat een vrouw van 29 die nog een hele toekomst voor zich had moeten hebben. Iemand van wie mensen hielden en op wie werd gewacht toen ze niet thuiskwam.

Ook snap ik dat we niet bij iedere tragedie dagenlang kunnen stilstaan, dat is ook niet realistisch. Maar ik weiger te accepteren dat we zó gewend raken aan dit soort geweld dat we nauwelijks nog opkijken wanneer een onschuldige jonge vrouw vermoord in een koffer wordt gevonden.

Hajar was 29 jaar. Ze had nog een heel leven voor zich moeten hebben. In plaats daarvan werd ze vermoord en in een koffer achtergelaten. En ik vind dat we daar veel langer boos over mogen blijven dan een paar dagen.