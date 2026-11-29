Single and a little less fabulous

Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren

— André Hazes, ‘Eenzame Kerst’

Kerstmis en oud & nieuw. Ook wel bekend als de Week Waarin Ik Het Liefst In Bed Blijf Liggen. Het zijn dé feestdagen van het jaar, waarop stellen vaak floreren. Waarbij het gezin centraal staat. Lange tijd heb ik met mijn vrijgezelle vriendinnen op tweede kerstdag een diner georganiseerd, en gingen we erna uit.

Een heel leuke traditie, die langzaamaan verdween zonder dat we hem officieel hebben opgegeven. Die reden daarvoor was simpel: iedereen kreeg een relatie. Ik ben the last single woman standing, en dat betekent ook dat Kerstmis voor mij niet staat voor een drukke periode, maar juist het tegenovergestelde. Eén avond met mijn ouders en het gezin van mijn broer, en de andere twee avonden? Die waren altijd geserveerd voor mijn kat, maar die is begin dit jaar overleden. Dat klinkt gek (katteneigenaren zullen het begrijpen), maar dit jaar ben ik voor het eerst écht alleen. En dat komt wel even binnen. Single zijn voelt ineens heel anders als de feestdagen naderen, en ik ben inmiddels wel zo ver dat ik graag eens zou willen ruilen met degenen die klagen over hun drukke planning.

Gelukkig heb ik niet lang om te zwelgen in zelfmedelijden, want de volgende kwelling staat alweer voor de deur: oud & nieuw. Een avond die stellen vaak (begrijpelijk) met elkaar willen vieren. Waarop ze elkaar zoenen om twaalf uur, elkaar eens goed knuffelen en vasthouden, en samen positief kijken naar het jaar dat komen gaat. En dan sta je als vrijgezel solo te wachten totdat dat moment voorbij is, en de rest van de groep – waaronder jij – aan de beurt is om geknuffeld te worden. Het gevoel van als laatste worden gekozen bij gym is denk ik wat het dichtste bij dit gevoel komt. Mijn ‘echte’ oud & nieuw begint dan ook altijd zo rond tien over twaalf, wanneer de stelletjes klaar zijn met elkaar. Je went er overigens wel aan, hoor. Gewoon zorgen dat je glas vol genoeg is, zodat je het wel even kan uitzingen.

Rationeel gezien weet ik dat ik niet zielig ben, hoor. Maar toch; als je op kerstavond alleen thuis zit met voor de honderdste keer Love Actually op en je jezelf hebt getrakteerd op UberEATS, moet je sterk in je schoenen staan om geen steek van zelfmedelijden te voelen. Terwijl ik alle andere dagen van het jaar zó zou tekenen voor zo’n avond op de bank.

Dus ja, alleen zijn is soms pijnlijk, en dat gevoel mag er ook zijn. Het zit vaak zo in ons gebrand om dingen weg te lachen (is ook mijn coping mechanism) omdat je niet gezien wil worden als iemand die klaagt. Meestal vergeet je dan dat de mensen waartegen je klaagt ook degenen zijn die jou het liefst gelukkig zien: want dat zijn je vrienden, familie en mensen die om je geven. En soms is een situatie gewoon eenmaal kut, en het is helemaal oké om daarover te klagen.

Ook mijn omgeving dacht dat ik de persoon was die altijd content was met alleen zijn – wisten zij veel dat ik als een blok opzag tegen de aankomende feestdagen. Je alleen voelen, balen van je situatie, verdriet hebben omdat je het liever anders zou zien; het is allemaal geen zwakte en mag er echt zijn. Of dat nu Kerstmis, oud & nieuw, Valentijnsdag of een ander moment is.

Met Valentijnsdag heb ik nooit problemen, want dat is de trouwdag van mijn ouders en dus gaan we dan vaak met hen uit eten. Aaahh, wat romantisch, denk je nu misschien. Neuh: in dat jaar viel Valentijnsdag op een maandag en konden ze gratis trouwen op het gemeentehuis. M’n moeder had een spijkerbroek aan, er waren niet eens ringen. Maar hé, ze zijn nog steeds getrouwd, dus goedkoop was hier zéker geen duurkoop.