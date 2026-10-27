Wieke: ‘Ik ben de vriendin zonder kinderen en soms ben ik het zat me steeds aan te passen’

Ik ben 37, single en heb geen kinderen. Een groot deel van mijn vriendinnen heeft inmiddels wél een relatie, kinderen of allebei. Dat vind ik hartstikke leuk voor ze en ik ben graag betrokken bij hun leven. Ik ben naar babyshowers geweest, heb vrijgezellenfeesten georganiseerd, stond op bruiloften, ga naar kinderverjaardagen en weet inmiddels van kinderen die niet van mij zijn welke Paw Patrol-hond favoriet is, wanneer er een middagslaapje moet worden gedaan en dat je absoluut niet moet afspreken tijdens etenstijd. En dat etenstijd sowieso niet meer acht uur (mijn etenstijd) maar meer rond zes uur (gezinsetenstijd) is.

Allemaal onderdeel van vriendschappen die meegroeien met het leven. Maar soms denk ik ook: wanneer bewegen jullie eigenlijk een keer met míjn leven mee?

De vriendin die wel kan

Als je na je dertigste als een van de weinigen in je vriendengroep geen partner en kinderen hebt, ontstaat er namelijk vrij makkelijk een bepaalde rolverdeling. Mensen met kinderen hebben een planning en jij hebt, nou ja, blijkbaar gewoon tijd.

Dus als er wordt afgesproken, is het logisch dat ik naar hen toe kom. Zij hebben tenslotte kinderen. Het tijdstip wordt bepaald aan de hand van slaapjes, zwemles, voetbaltraining, etenstijd en bedtijd. Ook logisch. Een spontaan etentje op vrijdagavond wordt al snel ingewikkeld, want er moet een oppas geregeld worden en de volgende ochtend staat er om 07.00 uur weer iemand naast het bed.

En omdat ik dat allemaal begrijp, pas ik me aan. Natuurlijk kom ik wel jullie kant op. Natuurlijk kunnen we om 17.00 uur eten. Natuurlijk vind ik het niet erg als we om 20.30 uur alweer afrekenen. Natuurlijk snap ik dat je pas over zes weken kunt. En meestal vind ik dat ook écht niet erg. Totdat ik het ineens wél even erg vind. En ik merk dat ik het lastig vind om die momenten te bespreken.

Mijn (lege) agenda mag er ook zijn

Want ergens is het een gekke aanname dat mijn agenda automatisch flexibeler is omdat er geen partner of kind in voorkomt. Ik heb ook werk, familie, andere vrienden, afspraken en dingen waar ik mijn tijd aan wil besteden. En ja, soms staat er op zaterdag helemaal niets in mijn agenda. Heerlijk zelfs. Maar dat betekent niet automatisch dat mijn lege zaterdag minder belangrijk is dan een zaterdag waarop iemand anders met haar kinderen naar zwemles moet.

Hetzelfde geldt voor belangrijke momenten. Als je om je heen kijkt naar wat we als volwassenen allemaal vieren, draait behoorlijk veel daarvan om relaties en kinderen. Verlovingen. Vrijgezellenfeesten. Bruiloften. Babyshowers. Kraamvisites. Eerste verjaardagen. Tweede verjaardagen. Eigenlijk daarna ook gewoon alle verjaardagen.

Alleen staan we veel minder vaak stil bij de grote dingen in een leven waarin die mijlpalen niet of nog niet voorkomen. Een nieuwe baan, een eigen bedrijf, alleen een huis kopen (of begrijpen hoe tergend frustrerend het is dat dat onmogelijk aan het worden is), een moeilijke periode doorkomen of überhaupt een leven opbouwen dat er anders uitziet dan het plaatje dat we jarenlang als standaard hebben gezien.

Ik verwacht echt geen babyshower omdat ik een nieuw freelancecontract heb getekend (al sta ik overigens volledig open voor cadeaus). Maar vriendschap hoort niet alleen te draaien om de levensfase van degene met de meeste praktische beperkingen.

Even niet over kinderen

Dan is er nog iets waar ik mezelf niet altijd populair mee maak: soms heb ik geen zin om de hele avond over kinderen te praten. Ik wil best horen hoe het gaat op school, dat je kind eindelijk doorslaapt en ik leef oprecht mee als er iets aan de hand is. Die kinderen zijn een enorm onderdeel van het leven van mijn vriendinnen, dus automatisch ook van onze gesprekken.

Maar soms wil ik gewoon met mijn vriendinnen eten en wijn drinken en praten over werk, relaties, seks, geld, onze ouders, die ene vriendin die irritant doet, de wereld of desnoods een of ander schandaal rondom een BN'er waar niemand van ons persoonlijk iets mee te maken heeft.

Zoals het vroeger was -- en ja, ik weet hoe melancholisch dat klinkt. En nee, daarmee bedoel ik niet dat ik verwacht dat iedereen tot vijf uur 's nachts in de kroeg staat omdat ik toevallig geen kinderen heb. Dat lukt mij zelf al jaren niet meer, want ook ik lig dan allang te tukken.

Ik zou alleen soms willen dat de avond niet automatisch om 21.00 uur eindigt omdat er thuis een bedtijd wacht. Of dat er eens wordt gezegd: zullen we vrijdag gewoon met z'n allen gaan borrelen na werk, en kijken waar de avond strandt?

Balans moet er zijn

Ik begrijp heus wel waarom het gebeurt, hoor. Een kind kun je niet even uitzetten omdat je vriendin wil borrelen. Ouders zijn moe. Oppas kost geld. Een ziek kind gooit een planning om en een baby heeft er weinig boodschap aan dat wij zes weken geleden een reservering hebben gemaakt.

En ja, mijn leven ís op bepaalde vlakken flexibeler, dat is nu eenmaal zo. Maar als één persoon zich daardoor jarenlang automatisch blijft aanpassen, kan een vriendschap ongemerkt steeds meer om het leven van de ander gaan draaien. En ik geloof niet dat vriendschappen zo werken. Vanwege bepaalde omstandigheden kan dat tijdelijk zo zijn, maar het moet niet zo zijn dat er één continu zich meer aanpast aan de levensfase van de ander. Daar moet balans in zijn.

En ik denk dat veel vrijgezelle of kinderloze vrienden daar langer in meegaan dan ze eigenlijk leuk vinden. Want je wilt niet die vriendin zijn die moeilijk doet over een kinderverjaardag. Je wilt al helemaal niet tegenover een oververmoeide moeder gaan betogen dat jouw zaterdag óók belangrijk is. Dus zeg je: natuurlijk, geen probleem.

Vraag het gewoon eens

Ik hoef echt niet ineens centraal te staan in de levens van mijn vriendinnen met kinderen. Ik hoef ook niet gecompenseerd te worden voor alle babyshowers die ik heb bezocht en ik houd van de kinderen die inmiddels bij mijn vriendengroep horen.

Ik zou alleen willen dat we iets vaker stilstaan bij de balans. Mijn tip: vraag die vriendin zonder kinderen eens wat zíj wil doen. Ga een keer naar haar toe in plaats van automatisch te verwachten dat zij naar jou komt. Vier iets wat voor haar belangrijk is, ook als daar geen ring, echo of ooievaar aan te pas komt. En regel af en toe die oppas, zodat zij niet voor de zoveelste keer degene is die haar avond aanpast aan jouw leven.

Want ik pas me met liefde aan... Maar soms ben ik het ook gewoon even zat.