Wieke: ‘Nee, je hebt geen OCD omdat je je huis graag netjes hebt’

In mijn tienerjaren werd bij mij OCD vastgesteld, oftewel een obsessieve-compulsieve stoornis. Een dwangstoornis dus. Ik had er destijds ontzettend veel last van en hoewel het tegenwoordig een stuk beter gaat, is het nooit helemaal verdwenen. Vooral als ik moe ben of stress heb, komt het weer gezellig om de hoek kijken -- en dat zijn juist de momenten waar ik het even niet kan gebruiken.

Bij OCD denken veel mensen aan iemand die voortdurend schoonmaakt of alles keurig recht wil hebben staan. En hoewel dat inderdaad een uiting kan zijn, is het maar een heel klein onderdeel van wat OCD kan betekenen. Bij mij uit het zich bijvoorbeeld in obsessief handen wassen, soms tot bloedens toe (zeker in de herfst- en wintermaanden barsten mijn handen open door droogheid). Maar ook in bepaalde handelingen die ik een specifiek aantal keer moet uitvoeren. Dingen aanraken op een bepaalde manier, en dan ook nog een bepaald aantal keer. En als dat niet goed gaat? Dan voelt het in mijn hoofd 'oneven' en moet ik het weer 'even' maken. Nee, dit klinkt niet logisch en dat weet ik... Maar leg dat maar eens uit aan mijn brein.

Het voelt gewoon verkeerd. En zolang het verkeerd voelt, kan ik niet verder.

Even en oneven

Als ik terugdenk aan mijn tienerjaren, verbaast het me eigenlijk dat niet veel meer mensen doorhadden dat er iets aan de hand was. Mijn dwanghandelingen waren namelijk behoorlijk zichtbaar, zeker voor mijn ouders en mijn broer. Toen ik eindelijk de diagnose kreeg, vielen er bij hun dan ook heel wat puzzelstukjes op z'n plek.

Zo kon ik alleen op een bepaalde manier de trap oplopen. Deed ik dat niet, dan kreeg mijn hoofd een complete error en moest ik opnieuw beginnen. Ook de volumestand van de autoradio moest altijd op 17 staan. Andere getallen vond ik onprettig. Waarom 17? Geen idee. Het grappige is dat 17 in vrijwel alle andere situaties juist een verschrikkelijk onprettig getal voor me is, en ik dat juist weer heel erg vermijd.

Zoals ik al zei: er is geen enkele logica in te vinden.

Dat is misschien ook wel een van de frustrerendste dingen aan OCD. Je kunt prima begrijpen dat iets nergens op slaat, maar dat betekent niet dat je het zomaar kunt laten. Mijn verstand weet heus wel dat er niets gebeurt als ik een deurklink niet op precies de juiste manier aanraak. Mijn hoofd is het daar alleen niet altijd mee eens.

En dus raak ik die deurklink nog een keer aan. En nog een keer. Met de ene hand, dan de andere hand. Met een bepaald stukje van mijn hand of vinger, en dan bij de ander moet dat ook op precies dezelfde plek, want zo niet, dan is het dus weer 'oneven' en moet ik het weer 'even' maken...

'Even naar bed gaan'

Wat mensen volgens mij het meest onderschatten aan OCD, is hoe vermoeiend het is. Niet alleen lichamelijk, maar vooral mentaal. Je bent continu bezig met dingen waar andere mensen geen seconde over nadenken.

Neem iets simpels als naar bed gaan. Voor de meeste mensen is dat een kwestie van tandenpoetsen, omkleden, het licht uitdoen en onder de dekens kruipen. Vijf minuten werk, als je een beetje doorloopt.

Bij mij kan dat zomaar een half uur duren, zeker als ik al moe ben -- of dus gestresst ben. Niet omdat ik zo'n uitgebreide avondroutine heb, maar omdat ik minder scherp ben van vermoeidheid en daarom dus van alles 'misgaat'. En ja, dan is er dus van alles 'oneven'. Ik was m'n handen niet op de juiste manier, bijvoorbeeld. Dan moet ik het nog een keer op de onjuiste manier doen, en dan vervolgens ook twee keer op de juiste, zodat dat als 'even' voelt. En dan droog ik mijn handen, maar raken mijn handen elkaar, en voelt het niet meer schoon, en begint het hele riedeltje opnieuw.

Dit opschrijven vind ik trouwens best spannend, want ik ben open over mijn OCD -- maar mijn handelingen en gedachten daarachter uitleggen voelt vaak als onbegonnen werk. Dus als je dit leest en je afvraagt of het wel helemaal lekker gaat -- same, girl.

Je bent gewoon opgeruimd

En dan zijn er dus mensen die zeggen dat ze 'een beetje OCD' hebben omdat ze graag een schoon aanrecht hebben. Of omdat ze het niet kunnen uitstaan als de boeken in hun kast niet op volgorde staan.

Ik snap heus wel dat het meestal als grapje bedoeld is, en ik verwacht ook echt niet dat iedereen precies weet hoe een dwangstoornis werkt. Maar ik vind het wel irritant dat een psychische aandoening zo vaak wordt gebruikt als synoniem voor netjes of perfectionistisch zijn.

Want OCD is geen leuke karaktereigenschap. Het is niet een beetje eigenwijs zijn over hoe je de vaatwasser inruimt. Het is iets wat je zo ontzettend veel tijd en energie kost en wat ik dagelijks vervloek.

Dus geniet vooral van je perfect opgevouwen handdoeken. Ik ben ondertussen nog even bezig met mijn handen wassen, waar ik waarschijnlijk al een half uur over doe.