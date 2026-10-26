Wieke: ‘We noemen onszelf dierenliefhebbers, maar sluiten dieren op voor ons vermaak’

De verzorgster werkt al jarenlang met dieren. Ze zal ongetwijfeld een enorme liefde voor ze hebben en ik hoop oprecht dat ze de aanval overleeft. Wat er precies is misgegaan, wordt nog onderzocht. Volgens een woordvoerder van Beekse Bergen wordt de panter niet afgemaakt, omdat het dier in principe natuurlijk gedrag heeft vertoond. “Het zijn en blijven roofdieren”, vertelde de woordvoerder aan Omroep Brabant.

Een veelzeggende uitspraak, en ik ben het er volledig mee eens – je kunt een dier niet afrekenen dat normaal gedrag vertoont. Het blijven wilde dieren, waarvan wij hebben besloten dat we ze opsluiten voor ons eigen vertier. En precies daar heb ik moeite mee, en begin ik steeds meer moeite mee te krijgen.

Een groter hok blijft een hok

Ik vind dierentuinen al jaren achterhaald. Als kind ging ik er graag naartoe, zoals zoveel kinderen. Ik was en ben een enorme dierenliefhebber, en dus was een dierentuin een geweldig uitje voor mij. Je zag dieren die je anders alleen uit boeken of van televisie kende; geweldig om een tijger of leeuw in het echt (en van dichtbij) te zien. Maar inmiddels ben ik ervan overtuigd dat als je een echte dierenliefhebber bent, je dierentuinen juist ontwijkt.

Neem bijvoorbeeld Artis: midden in Amsterdam, omringd door huizen en drukke straten, leven dieren die van nature thuishoren in uitgestrekte leefgebieden. Natuurlijk worden verblijven aangepast en verbeterd, maar de ruimte blijft beperkt. De katachtigen blijven maar voor hun tralies heen en weer lopen, alleen de leeuwen hebben een 'groter' verblijf dat nog steeds niet in de buurt komt van een normale leefruimte. En ja, ook bij Beekse Bergen, waar dieren aanzienlijk meer bewegingsvrijheid hebben, houdt hun wereld uiteindelijk op bij een hek.

Ik begrijp ook niet waarom we hier zo weinig vraagtekens bij zetten. We vinden het inmiddels onacceptabel om wilde dieren in circussen kunstjes te laten uitvoeren (terecht), maar betalen zonder problemen entree om ze de rest van hun leven in een dierentuin te bekijken. Dat onderscheid is voor mij eerlijk gezegd steeds moeilijker uit te leggen.

Hoeveel ruimte is genoeg?

Voorstanders van dierentuinen wijzen graag op de goede verzorging en de ruimte die dieren tegenwoordig krijgen. En natuurlijk is een groot, natuurlijk ingericht verblijf zoals bij Beekse Bergen vele malen beter dan een kleine betonnen kooi. Maar is het goed genoeg? Absoluut niet. Dieren horen in de natuur te leven en zijn hier niet op aarde om ons te vermaken.

Een olifant kan in het wild dagelijks grote afstanden afleggen. Grote katachtigen hebben territoria die vele malen groter zijn dan de verblijven waarin we ze houden. Dat ze in een dierentuin voldoende voedsel krijgen en niet hoeven te vrezen voor roofdieren, betekent nog niet dat hun leven daarmee beter is. De natuurlijke circle of life (zoals zo goed wordt uitgelegd in The Lion King) hoort ook bij het leven namelijk.

Dan het argument van natuurbehoud, dat ook steevast voorbijkomt. Dierentuinen doen belangrijk werk met fokprogramma's, onderzoek en de bescherming van bedreigde soorten. Daar zitten waardevolle initiatieven tussen. Alleen rechtvaardigt dat wat mij betreft niet automatisch het houden van alle andere dieren die bezoekers graag willen zien.

Ook de Raad voor Dierenaangelegenheden stelde in 2025 dat dierentuinen hun maatschappelijke waarde moeten kunnen aantonen, onder meer op het gebied van dierenwelzijn en soortenbehoud. Een terechte discussie, wat mij betreft. Want hoe groot is de bijdrage van een dierentuin aan natuurbehoud nu werkelijk, en hoeveel draait er uiteindelijk om bezoekers trekken?

We hoeven niet overal toegang toe te hebben

Het lastige is natuurlijk dat veel dieren inmiddels in gevangenschap zijn geboren: die kun je niet zomaar ergens in Afrika of Azië uitzetten. Daarvoor zijn opvangplekken nodig, en daar zullen ook mensen voor moeten blijven zorgen. In die zin is het een beetje een vicieuze cirkel geworden.

Persoonlijk zou ik wel graag zien dat we stoppen met het fokken van wilde dieren voor dierentuinen, behalve wanneer dat aantoonbaar noodzakelijk is voor het behoud van een bedreigde soort. Dat geld en die kennis kunnen we wat mij betreft veel beter inzetten om hun natuurlijke leefgebieden te beschermen. Zodat dieren dáár kunnen blijven leven, in plaats van dat wij ze naar Nederland halen om ze hier te bewonderen en er een commercieel ding van te maken.

Natuurdocumentaires

En laten we wel wezen: we hebben tegenwoordig de mooiste natuurdocumentaires, kunnen via camera's dieren in hun eigen leefomgeving volgen zonder hen te storen en hebben toegang tot meer kennis over de natuur dan ooit. Wat mij betreft is het dan ook totaal onnodig en overbodig om kinderen met exotische dieren kennis te laten maken door middel van een enkele tijger die achter tralies ligt weg te kwijnen. Niet alles op deze wereld hoeft beschikbaar te zijn voor ons vermaak.

De aanval in Beekse Bergen is verschrikkelijk voor de verzorgster en haar naasten. Het onderzoek zal nog moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd. Los daarvan blijf ik erbij dat dierentuinen niet meer bij deze tijd passen. Als we dieren werkelijk zo bijzonder vinden, zouden we hun vrijheid een stuk belangrijker moeten maken.