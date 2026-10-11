Willen we: Deze elektrische kleding- en schoenendroger voor nog geen 15 euro

Het voorbeeld ligt op het moment van schrijven voor mijn neus: een schildersezel voor op tafel, inclusief een canvas, kwasten en verf. Want tijdens mijn laatste bezoekje aan het Action-filiaal bij mij in de buurt zag ik dit liggen en was ik ervan overtuigd dat ik een nieuwe hobby als schilder moest oppakken.

Elektrische kleding- en schoenendroger

Goed, de nieuwe Picasso of Rembrandt zal ik niet zo gauw worden, maar ik heb door de jaren heen al heel wat parels ingeslagen. Zo ligt er nog een onuitgepakte krabpaal klaar voor mijn kat Suki én gebruik ik al jarenlang een elektrisch droogrek. En in die laatste categorie heb ik weer even iets gespot dat ik móest tippen: een elektrische kleding- en schoenendroger. Sorry, maar hóe handig is dat?

Of je het nu gebruikt voor dat ene kledingstuk dat je hebt gewassen en nog niet is opgedroogd, maar dat je wel vanavond aan wilt trekken. Of omdat je schoenen één van de vele Nederlandse regenbuien niet helemaal hebben overleefd. Of, en dit lijkt me ook heerlijk, om alvast je paar Uggs op te warmen voor je de deur uitgaat.

Dief van je eigen portemonnee

'Dief van je eigen portemonnee' is altijd mijn slogan als iets te betaalbaar is om te laten liggen -- zoals nu. Want deze elektrische kleding- en schoenendroger van Action scoor je al voor € 14,95. Maar wat krijg je daarvoor? Ik ben even in de specs gedoken: hij heeft drie verschillende standen, waaronder een 3-uursprogramma, een 1-uursprogramma en een continu programma. Perfect dus als je al snel de deur uit moet, maar je favoriete broek nog niet is opgedroogd.

Uit de hanger waar je je kledingstuk aan ophangt, stroomt warme lucht naar beneden. Die lucht is tussen de 65 en 75 °C en blijft door de bijgeleverde zak dus circuleren.

Nog twee handige extraatjes: hij werkt ook voor je handschoenen én hij is slechts 8,5 x 8,5 x 28 cm. Goed, bij mij zit-ie dus al in mijn virtuele winkelmandje. Echt een goede voorbereiding voor alle regenbuien die ongetwijfeld de komende maanden nog zullen komen...