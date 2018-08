Met deze 4 tips ben jij festival ready (+ win een festivalkit)

Het festivalseizoen is inmiddels volop aan de gang – en nog lang niet afgelopen. Heb jij Lowlands of een ander meerdaags festival op de planning staan? Zorg ervoor dat je er goed voorbereid naartoe gaat.

1. Neem alleen het noodzakelijke mee

Een mobiele telefoon, portemonnee, sleutels – allemaal dingen die we dagelijks bij ons hebben. Maar helaas zijn deze spullen behoorlijk onpraktisch op een festival. Neem daarom alleen mee wat je écht nodig hebt: bewaar je telefoon bijvoorbeeld in een fanny pack, neem je pinpas en ID mee en laat je overige pasjes thuis.

2. Vergeet je regenlaarzen en poncho niet

Zelfs als het hartje zomer is kunnen de weergoden ons slecht gezind zijn en ons van een flinke portie regen voorzien. Laat dit vooral geen invloed hebben op je dag en bereid je daarom goed voor! Koop een kekke regenjas in een lekker fel kleurtje met bijpassende regenlaarzen en you’re good to go.

3. Blijf gehydrateerd

Water drinken is altijd belangrijk, maar als je op een festival in de zon staat te dansen is het éxtra belangrijk. Zorg er dus voor dat je altijd water bij je hebt en er regelmatig van drinkt. Veel festivals bieden tegenwoordig waterstations, waar je gratis je watervoorraad kunt bijvullen.

4 . Vergeet niet na te genieten

Wil je de hele festival ervaring herbeleven als je weer thuis bent? En blijven genieten van alle goede bandjes en coole dj’s die je gezien hebt? Zorg er dan voor dat je een goede koptelefoon hebt waarmee je je favoriete artiest nog (duizend) keer terug kunt luisteren. De Momentum Free van Sennheiser biedt deze ervaring door de gemakkelijke draadloze verbinding, een batterijduur van 6 uur en heldere klanken. Met de Momentum Free kun je altijd en overal waar je bent je favoriete festival herbeleven.

