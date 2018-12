5 veelvoorkomende smartphone ongelukken tijdens de feestdagen + winactie!

De periode rond de feestdagen is voor velen de gezelligste periode van het jaar. Tijdens de familiediners, gala’s en new years eve party’s worden natuurlijk alle mooie (en gênante) momenten vastgelegd met je smartphone. Maar we weten inmiddels ook: waar feest wordt gevierd, sneuvelen smartphones.

Bijna 30% van de Nederlanders is wel eens bestanden verloren omdat zij geen back-up hadden gemaakt van hun telefoon. Sterker nog, bijna 20% maakt nooit een back-up. Heb jij al een back-up gemaakt? Een ongeluk zit namelijk in een klein hoekje:

Je doet nog even snel je favoriete nette broek in de wasmachine zodat je er straks goed bij zit tijdens het familiediner. Je vergeet alleen je mobiele telefoon eruit te halen. Dan zie je iets voorbijdrijven… Om je helemaal voor te bereiden op de stress die de kerstdagen vaak ook met zich meebrengen, ga je nog even heerlijk in bad om te relaxen. Terwijl je lekker gedachteloos door je Instagram timeline scrolt glijdt je telefoon uit je handen.. Met al flink wat champagne achter de kiezen tijdens het new years eve feest moet je ineens dringend naar het toilet. Je hebt een mooie strakke jeans aan dus je hebt je smartphone in je achterzak, een betere plek is er nu eenmaal niet. Net iets te gehaast duw je je jeans richting enkels en ineens hoor je een luide plons. Dat was niet het opspattende geluid van de beoogde grote boodschap… In de haast om op tijd te komen voor het familiediner leg je, vlak voor je instapt, je smartphone op het dak van je auto. En dan rijd je weg. Oeps, daar gaan alle foto’s van het kerstgala! Bij het voorbereiden van de kalkoen voor het kerstdiner gebruik je je smartphone om het recept te lezen. Hierbij gaat er per ongeluk een lepel saus over je telefoon. Gedachteloos spoel je snel de boel schoon onder de kraan. Shit.. Dat had je beter niet kunnen doen.

Om te voorkomen dat je je dierbare herinneringen kwijt raakt heeft Western Digital een aantal producten bedacht waarmee je bestanden altijd veilig zijn, zelfs als je je telefoon in het toilet laat vallen met een slok champagne teveel op. Zoals de My Passport SSD, een super stylish apparaat waarmee je binnen no-time een back-up maakt. Je hoeft je zo ook nooit meer zorgen te maken om te weinig opslag, want op dit apparaat kan je namelijk 1TB aan data kwijt. De SanDisk iXpand flashdrive is een compact opslag device voor je iPhone en biedt een eenvoudige manier om ruimte vrij te maken. Ook maakt hij steeds automatisch een back-up van je camera.

