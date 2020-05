WINNEN: 3x hoesjes met telefoonkoord van Amey Amsterdam

Het weer in Nederland wordt weer warmer en zonniger. Zonder jas naar buiten is op sommige dagen helemaal niet zo’n slecht idee. Maar waar laat je je telefoon als je naar buiten gaat om een stukje te wandelen? Of boodschappen gaat doen? De oplossing? Een telefoonhoesje met een koordje eraan vast. De phone cord is de musthave van dit moment. VIVA mag 3x telefoonhoesjes met koord van amey Amsterdam weggeven.

amey Amsterdam

Vorig jaar is het merk amey Amsterdam opgezet. De telefoonhoesjes met koord zijn een uitkomst voor iedereen die altijd zijn telefoon kwijt is of al meerdere malen een kapot scherm heeft gehad. Ook is het lekker makkelijk wanneer je nu met het lekkere weer even naar buiten gaat zonder jas en tas. Je hangt het koord om je nek heen of je kan het hoesje met koord crossbody dragen.

Winnen

Fan geworden van deze super handige én leuke hoesjes? Volg amey Amsterdam op Instagram, schrijf je in voor de VIVA nieuwsbrief én vul het onderstaande winformulier in om een exemplaar te winnen!