Binnenkort een feestje? Met deze items steel je hoe dan ook de show

Van een bruiloft tot een bedrijfsuitje en de verjaardag van je beste vriendin: als je een feestje op de planning hebt staan, hoort daar natuurlijk een oogverblindende outfit bij. Last van kledingstress? Geen zorgen, wij helpen je graag een handje.

Als je dringend op zoek bent naar een feestelijke outfit, ben je bij Steps aan het juiste adres. Of je nu een kleurrijke rok wil of een little black dress: de Celebrate Collection van Steps barst van de party-items die verkrijgbaar zijn in de maten 34 t/m 46 (XS t/m XXL). En dít zijn onze favorieten:

Kleurrijke feestjurk met glansdetails € 99,99 Bestel Satijnen bolero € 69,99 Bestel A-lijn jurkje met streepjes € 89,99 Bestel Stijlvol kort jurkje € 89,99 Bestel Aansluitende jurk met bloemenprint € 99,99 Bestel Geplooide bloemenrok € 69,99 Bestel Classy jurk € 89,99 Bestel Top met kanten applicaties € 59,99 Bestel Jurk met blazerkraag € 99,99 Bestel

Om helemaal in de feeststemming te komen, kun je bij Flair een compleet verzorgde ochtend bij de Steps shop Utrecht Hoog Catharijne winnen. Samen met drie vriendinnen, op zondag 8 juli van 10.00 tot 12.00 uur (met uitloop tot 13.00 uur). Daar mogen jullie alle vier een outfit uitzoeken onder begeleiding van stylist Maarten, kunnen jullie genieten van een champagnebrunch én worden jullie opgemaakt door een visagist.

De winactie gemist? Hier vind je alle details. En het goede nieuws is dat je nog steeds mee kunt doen; op 2 juli wordt de winnaar bekendgemaakt. Vul onderstaand winfomulier in, en laat hierin weten wat je leeftijd en kledingmaat is en voor welke gelegenheid je een outfit zoekt (dan kan Steps je beter adviseren). Succes!

