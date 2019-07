Meerdere sporten uitoefenen met één abonnement? Met ClassPass kan ’t (én WIN membership!)

Van yoga tot bootcampen en spinnen: kun je niet kiezen voor één sport en lijkt juist de afwisseling jou heel fijn? Dan is ClassPass je beste vriend. Dankzij dit membership kun je namelijk sporten bij verschillende gyms met één flexibel abonnement. En best of all: bij VIVA geven we nu een lidmaatschap van 3 maanden weg! En we mogen vijf van deze abonnementen verloten, wat de kans op winnen extra groot maakt.

ClassPass is een membership waarbij leden bij wereldwijd 20.000 verschillende sportscholen in 19 verschillende landen terecht kunnen. Zo kan er onder andere yoga, boksen, spinning, pilates, barre en Crossfit gedaan worden in de meest populaire sportscholen van het land. Leden kunnen in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag bij honderden aanbieders lessen en trainingen boeken. In plaats van vast te zitten aan één sportschool, kunnen ze zo bij diverse aanbieders terecht met één abonnement.

Niet gewonnen, niet getreurd: zó werkt ClassPass

Je kunt natuurlijk ook zelf een membership nemen bij ClassPass (of een maand gratis uitproberen!). Je betaalt dan voor credits die je kunt uitgeven aan de lessen en trainingen van verschillende aanbieders. In Nederland variëren de prijzen van 29 euro voor 25 credits per maand tot 59 euro voor 85 credits per maand. ClassPass geeft een gemiddeld aantal credits per les zodat je kunt inschatten hoeveel klasjes je kunt bijwonen. Op dit moment kun je met het duurste abonnement van 85 credits tot 20 lessen per maand boeken. ClassPass biedt wel de mogelijkheid het aantal boekingen uit te breiden. Er geldt geen limiet voor het aantal bezoeken aan dezelfde sportstudio. Het aantal credits dat ClassPass-leden kwijt zijn voor een plek bij een bepaalde sportschool kan variëren op basis van het tijdstip en de vraag.