WIN: Deelname aan de cursus van self-love blogger Mayra Louise

Ben jij aardiger voor je beste vriendin dan voor jezelf? Ben je vaak zelfkritisch? Dan is de zevendaagse online training van self-love blogger Mayra Louise iets voor jou. Ontwikkel een positieve mindset en leer liever te worden voor jezelf.

Tijdens de cursus leer je concrete stappen om positiever te worden over jezelf. Dat self-care iets anders is dan naar de kapper of de sauna gaan. Hoe je omgaat met je ‘inner critic’. En welke kleine dingen je al kan doen om je beter te voelen.

Dat kan liever

De cursus gaat 30 september van start en kost € 59,95. Voor meer informatie check mindbites.nl