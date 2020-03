Laten we de zomer alvast vieren voordat die begonnen is en beleef een beetje Ibiza in Nederland! Op de IBIZA Xperience Fair kun je het echte ‘happy hippy’ gevoel ervaren en heel leuk: VIVA mag nu 10×2 vrijkaarten weggeven.

Ontdek de laatste fashion trends en beleef wat je nog allemaal kunt doen in en om je huis. Tussen al het shoppen door kun je heerlijk genieten van Ibiza stijl eten, drinken, massages terwijl de dj heerlijke Ibiza tunes zal laten horen. Je waant je een dagje op de gezellige Ibiza night market, waarbij je shopt bij volle maan. Er branden dus geen felle TL balken, het is dus lekker donker en sfeervol.

Stands

Er zijn ongeveer 150 stands! Die zullen allemaal hun eigen verlichting hebben zodat je alle spullen goed ziet. Je vind er grote, professionele stands en kleinere, vriendelijke stalletjes met de mooiste Ibiza items. Er zijn zelfs een aantal bedrijven en merken uit Ibiza, speciaal voor jou! Er is dan ook voor ieder wat wils op de fair. Ga lekker gekleed in zomerse sferen terwijl je geniet van onze romantische en sfeervolle Ibiza by night opstelling.

Winnen

De fair is open op zaterdag 21 maart van 12:00 tot 20:00 uur en zondag 22 maart van 11:00 tot 18:00 uur.Vul de win-actie onder de trailer in en maak kans op 2 tickets.