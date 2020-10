Lekker in je vel zitten, hoe doe je dat nou eigenlijk?

Hoe lekker zit jij in je vel? Ben je over het algemeen gelukkig met jezelf of is er nog wel ruimte voor verbetering? Wij weten hoe je je humeur systematisch kunt opkrikken.

Tips om beter in je vel te zitten

1. Beweging

Love it or hate it, sporten moeten we eigenlijk allemaal. Voor de sportfanaten onder ons is deze tip natuurlijk al helemaal niet meer nodig. Maar voor degenen die soms nog moeite hebben met een uurtje sporten: het allerbelangrijkste is, kies een sport/activiteit die je leuk vindt. Kies je iets waarvan je eigenlijk denkt “nou liever niet”, dan ga je het ook niet volhouden. En laat volhouden en consistent zijn nou heel erg belangrijk zijn. Ben je geen renner? Doe het dan ook niet! Daar heb je alleen jezelf maar mee.

2. Voeding

Wat je eet, is wat je bent. Eet je gezond? Dan ben je gezond. Eet veel groenten en fruit, want daar zitten veel vitamines in die je huid goed verzorgen en voeden. Een paar van onze favorieten? Amandelen, avocado’s, knoflook, groene thee, broccoli, zalm, tomaten en eieren is wat je in huis moét hebben, om vanbinnen ook gezond te blijven.

3. Balans

Balans in je mentale en fysieke gezondheid is belangrijk. Zo voel je je optimaal en zit je natuurlijk bomvol energie. Maar hoe behoud je die balans? Het is goed om naar jezelf te luisteren, naar je hoofd, maar ook naar je lichaam. Voel je je moe? Ga lekker op tijd slapen. Juist zin om meer te bewegen? Ga een eindje wandelen. Luisteren naar je behoeftes is belangrijk, doe wat jíj wil en waar jíj je goed bij voelt. Dat is hoe je balans houdt.

4. Uiterlijk

Je uiterlijk heeft te maken met hoe je vanbinnen bent, want dat straal je uit. Maar een goede verzorgingsroutine is hoe je zélf je uiterlijk kunt verzorgen. Een voorbeeld is het reinigen van je huid. Dat is namelijk super belangrijk. Zeker als je last hebt van puistjes en natuurlijk wanneer je puistjes wil voorkomen. Zoek een reinigingsgel of mousse en maak daarmee je gezicht twee keer per dag goed schoon. Heb je een erg droge huid? Sla de reinigingsgel/mousse in de ochtend over en maak je gezicht alleen schoon met water. Na het reinigen is het belangrijk om je huid te behandelen. Met een paar drupjes serum zit je in de treatment fase en kun je afsluiten met een dag- en nachtcrème. Voor iedereen verschilt zijn/haar verzorgingsroutine natuurlijk, maar weet: een schone huid is key.

5. Algemene gezondheid

Zoals je waarschijnlijk al wel snapt, staan al deze pilaren van verzorging met elkaar in verbinding. Alles hangt samen en werkt samen. Want je bent één persoon in één lichaam. Je algemene gezondheid is wat jou goed in je vel laat zitten. Belangrijk is, dat je doet wat goed voelt bij jou. Deze tips zijn natuurlijk een geheugensteuntje en het is aan jou om te kiezen wat jou lekker in je vel laat zitten.

‘Voel je goed’ wijzer

En… Met de ‘Voel je goed’ wijzer van Etos ben je helemaal voorzien van allerlei handige tips om lekker in je vel te zitten. Én niet te vergeten, VIVA mag vijf te gekke ‘Lekker in je vel’-boxen van Etos weggeven. De ‘Voel je goed’ wijzer van Etos is er om jou te helpen. Deze wijzer geeft je allerlei tips op het gebied van beweging, gezondheid, voeding, balans, en uiterlijk. Je kan natuurlijk helemaal zelf bepalen hoe, wat en wanneer je deze gebruikt. VIVA heeft een aantal van deze tips op een rijtje gezet.

Winnen

Beeld: iStock