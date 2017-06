Lezen doe je met je… buik! (+ win het boek ‘O, heb je het tegen mij?’)

Wij mensen hebben een ‘buikbrein’. Dat buikbrein werkt op gevoel en laat ons weten of we iets wel of niet fijn vinden als we het horen of lezen. Met ons buikbrein nemen we veel meer beslissingen dan met ons verstand. Nee, maar echt! Het is evolutionair bepaald en we hebben het meegenomen uit onze reptielentijd.

Dus als jij iemand bent die weleens stukjes tekst voor anderen moet schrijven (ja, ook in mails!) of een praatje moet houden voor een groep, dan is het slim om in te spelen op het buikbrein van mensen. Dat buikbrein luistert niet rationeel naar woorden, maar pikt feilloos de emotie op die eraan hangt. Het voelt of iets klopt of niet, of het betrouwbaar is of niet. En het bepaalt ook waarbij je je prettig voelt.

Het buikbrein kun je het beste overtuigen met positieve emoties. Gebruik in je tekst optimistische werk- en bijvoeglijke naamwoorden en geen ontkennende of negatieve woorden. Ook al is de boodschap in feite hetzelfde, je buik laat je iets heel anders ervaren.

Vergelijk dit lijstje maar eens:

Geen blij buikbrein Een blij buikbrein geen een maar en niet wel moet kan erg heel we zullen proberen we zorgen ervoor geen zorgen zorgeloos

Hoe dat in tekst werkt? Zo!

‘Met onze woonhuisverzekering hoeft u zich geen zorgen te maken.’ Niks mis met die zin. Maar beter is: ‘Met onze woonhuisverzekering woont u zorgeloos.’

Nog een voorbeeldje: ‘Onze service is erg goed: wij proberen er dag en nacht voor onze klanten te zijn’. Vergelijk die eens met: ‘ Service is voor ons vanzelfsprekend: wij staan dag en nacht voor onze klanten klaar’. Voel jij ‘m ook in je buik?

