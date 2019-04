WIN: Maak kans op een moderne regenton van Soluvert t.w.v. € 290 euro

Nu de zomer steeds dichterbij komt en we het liefst zoveel mogelijk in de tuin, op het balkon of op het terras zitten, betekent het ook dat je tuin extra water nodig heeft. Wil jij dit op een milieubewuste manier doen? Daar kunnen wij jou bij helpen. VIVA mag een Soluvert 2 in 1 regenton t.w.v. €290 euro weggeven. Lees snel verder om erachter te komen wat dat precies is en hoe je kans maakt om deze regenton in je eigen tuin te zetten.

Met een regenton in je tuin kun je je planten voortaan bewateren met regenwater. Een stuk beter voor het milieu en je eigen portemonnee. Het leuke van de Soluvert 2 in 1 regenton is dat het niet alleen een regenton is, maar ook een bloembak. Je kunt hem dus zelf stylen met bloemen en planten, dat geeft een toffe twist aan je tuin. De Soluvert 2 in 1 bevat ook een kraan, waardoor je er gemakkelijk een gieter onder zet of een tuinslag aan bevestigt. Je bent dus en milieubewust bezig en je tuin fleurt meteen helemaal op. Win-win!

Winnen

