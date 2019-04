WIN: Maak kans op € 150 euro shoptegoed van Zusss

Door af en toe eens een cadeau voor jezelf te kopen creëer je je eigen geluksmomenten. Want hoe blij word jij als je in een compleet nieuwe outfit de deur uit gaat, een douche neemt met een lekker ruikende nieuwe doucheschuim of na een lange dag met je kop thee neerploft op een bank vol met nieuwe kussens. VIVA helpt jou om vaker van dit soort geluksmomenten te beleven. Wij mogen namelijk € 150 euro shoptegoed van Zusss weggeven. Lees snel verder.

Naast dat Zusss veel kleding aanbiedt, vind je er ook van alles voor je interieur. Van heerlijke geurkaarsen tot verschillende wanddecoraties en accessoires voor in de badkamer. Het aanbod is zo ruim dat er voor iedereen wat tussen zit. Je scoort er nieuwe kussens voor op de bank of fotolijstjes voor op de muur.

Winnen

Kan jij niet wachten om je woonkamer een make-over te geven of om een nieuwe outfit aan te schaffen? Vul dan het formulier in, meld je aan voor de nieuwsbrief en wie weet ben jij wel de gelukkige die met het shoptegoed kan gaan winkelen op zusss.nl.