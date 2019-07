WIN: Meevaren met VIVA tijdens de botenparade van Amsterdam Pride

Op zaterdag 3 augustus vaart VIVA mee in de botenparade van Amsterdam Pride 2019. Hier vieren we de blijheid, vrijheid, gelijkheid en seksuele diversiteit. Onze boot is gevuld met leuke mensen, drank, dj’s en verrassende acts. En ook jij kunt van de partij zijn!

Het thema van de boot is ‘The future is female‘, dat weet jij natuurlijk als geen ander. Wij ook, en daarom staat de poes dit jaar centraal op onze boot. Want ja, als VIVA hebben we natuurlijk #nietsteverbergen. Dit kittige thema zie je dan ook o-ve-ral terugkomen bij ons deze dag.

Wil jij samen met een vriend of vriendin kans maken om mee te varen met VIVA tijdens de Pride boot? Sluit dan hier een half jaar-abonnement af op VIVA, vul onderstaand winformulier in en wie weet vaar je met ons mee.

Op 3 augustus zullen we natuurlijk live verslag doen vanaf onze Pride-boot op onze socialmediakanalen, waar we nóg een toffe winactie hebben. Stay tuned…

Klik hier om het abonnement af te sluiten. Vergeet je abonnee-nummer niet in te vullen bij ‘opmerkingen’.