Mega-winactie: maak kans op een van de leuke gordelbeschermers van Ukje

Veilig in de auto zitten is belangrijk, en al helemaal wanneer je een kind bij je hebt. Gordels zijn dan ook een absolute must – al kunnen die in een kindernekje best scherp zijn. Hoe je je kleine kunt beschermen tegen eventuele schuurplekjes? Met de gordelbeschermers van Ukje.

VIVA mag superleuke exemplaren van Ukje weggeven. Scrol naar beneden om mee te doen aan de winactie.

Bescherm je ukje

De gordelbeschermers van Ukje zijn megahandig. Het zachte katoen waarvan ze gemaakt zijn voelt fijn aan en beschermt het nekje van je kind tegen scherpe gordels. Zo kan je kleintje onderweg heerlijk een oogje dichtknijpen. Ook fijn: ze kunnen gewassen worden op dertig graden en drogen supersnel.

Maar ze zijn niet alleen praktisch; de gordelbeschermers zien er hartstikke leuk uit. Sterren, stippen, konijnen, walvissen, palmbomen: er zijn allerlei printjes en kleuren. VIVA verloot de vier leukste soorten. De kussentjes zijn te combineren met de bijpassende hoezen voor Maxi-Cosi en Cybex, met de zonnekapjes en de universele voetenzakken.

Winnen

Wil jij kans maken op een zo’n leuke gordelbeschermer? Doe mee aan de winactie via het onderstaande formulier. Let op: om kans te maken moet je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Het is niet mogelijk om zelf te kiezen welke print je ontvangt.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: Sanne Bakker