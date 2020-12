Ben jij ook urenlang bezig met het uitzoeken van ‘de perfecte foto’ voor op je cv, LinkedIn of Facebookpagina? Wil je je visitekaartje op Instagram wat op spicen? Grote kans dat je niet de enige bent. Het is tenslotte niet niets: je kunt tegenwoordig met al die social media jezelf makkelijk serieus, zakelijk en succesvol profileren. Maar hoe kom je aan dat goede beeld van jezelf?

Fotografe Mabel, is degene die je zoekt. Mabel van By Mabel Photography is áltijd al creatief bezig geweest. Zo vroeg zij zich dagelijks af: Hoe maak ik dit mooier? Of hoe ziet het eruit als ik het zo doe? Een écht creatief bijtje dus. Haar droom? De wereld een stukje mooier maken met haar fotografie. Met haar camera in de hand, een topopleiding op zak en een bright smile brengt Mabel nu verhalen tot leven in beeld. En zeg eerlijk: beeld zegt meer dan 1000 woorden, toch?

Gratis fotosessie met Mabel

Een foto zorgt ervoor dat jij mooie momenten voor altijd kunt vastleggen. Want eigenlijk is dat moment ongrijpbaar… maar door een foto blijft het wél zichtbaar. Hoe mooi je bijvoorbeeld nu bent, hoe puur je kinderen als baby’s zijn of hoe liefdevol het bruidspaar is. Een foto is daarmee veel meer waard dan álleen woorden. En wij hebben dan ook dé perfecte winactie voor jou – zeker in deze tijden waarin we digitaal zichtbaarder zijn dan óóit. Wij mogen een fotosessie met Mabel weggeven aan één van onze VIVA- lezeressen. En het allerleukste: je mag 5 professionele foto’s van de shoot van jezelf houden!

Professionele foto

Een goede foto van jezelf is niet onbelangrijk. Zo heb je bij iedere sollicitatie een foto nodig. En één waar je kinderen op staan of waar je zit met een cakeje is niet heel charming. Misschien voor Instagram of Tinder, maar niet van belang voor je toekomstige werkgever. Maar hoe leg je jezelf wél op een goede manier vast? Hoe laat je je karakter, verhaal of merk op een goede manier zien? En hoe gaat het eraan toe?

Als eerste start je met een strategie call, daarbij bespreek je wat écht belangrijk is voor jou en je bedrijf/ merk, jouw rol daarin en je positionering. Op die manier weet Mabel wat jij wil laten zien en kan ze de vertaling naar beeld maken. Vervolgens kiezen jullie samen een passende plek in omgeving Utrecht en kies je meerdere outfits uit. Zo krijgen jullie samen een gevarieerde collectie. Laatste stap? Een datum prikken en let’s strike a pose.